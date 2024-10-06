Ефимов: инвестор сможет открыть детский сад благодаря льготной аренде в Ивановском районе Москвы

Ефимов: инвестор сможет открыть детский сад благодаря льготной аренде в Ивановском районе Москвы
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Подать заявку на участие в торгах можно до 28 октября

В ближайшее время стартует аукцион, на который будет выставлено здание общей площадью 1,8 тыс. квадратных метров. В нем по программе льготной аренды инвесторы смогут открыть образовательное учреждение, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"Здание в районе Ивановское выставлено на аукцион по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Будущий арендатор сможет открыть в нем частный детский сад на 180 мест. Для перехода на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год инвестору необходимо отремонтировать или реконструировать объект и выполнить остальные условия столичной программы", – отметил Владимир Ефимов.

Объект находится на улице Саянской, дом 13а. Арендаторам предстоит не только провести ремонт в здании, но также закупить необходимое оборудование и приступить к образовательной деятельности по требованиям столичного Департамента образования и науки.

Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в здании есть все помещения, которые нужны для работы детского сада. Это просторный вход, залы для музыкальной и административной деятельности, групповые комнаты на 1,1 тыс. квадратных метров. Второй этаж включает помещения для групп общей площадью более 700 квадратных метров.

"Договор аренды объекта будет заключен с победителем торгов на 49 лет. Вместе со зданием инвестор сможет арендовать земельный участок площадью почти один гектар", – добавил Максим Гаман.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 октября. Торги назначены на 31 октября. 

Сейчас в Москве действует программа "1 рубль за квадратный метр в год", которая пользуется популярностью у предпринимателей. В среднем на один лот приходится два участника торгов. С 2023 года договор льготной аренды по программе получили четыре предпринимателя.

Больше подробностей о льготных программах и других предложениях города доступно на Инвестиционном портале Москвы.

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