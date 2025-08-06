Какие мероприятия могут посетить гости форума "Москва 2030" на этой неделе

Какие мероприятия могут посетить гости форума "Москва 2030" на этой неделе
Фото Е. Самарина. Mos.ru
Шоу, лекции, киносеансы, конкурсы, спортивные состязания пройдут на разных площадках города

Насыщенная событиями программа форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" предлагает посетителям огромный выбор, где и как провести досуг. Любители спорта и активного образа жизни могут побывать на "Неделе баскетбола" в "Лужниках", семьям с детьми будет интересно обучение кукольной анимации в Парке 50-летия Октября, программа "Чайковский 2030" в Зарядье покорит поклонников музыки необычным переосмыслением классики. Расскажем об этих и других ближайших событиях форума подробнее.

В "Зарядье" в эти дни проходит фестиваль "Культурный город". 7 августа в 21:00 прозвучит музыкально-драматическая программа "Чайковский 2030", приуроченная к 185-летию великого русского композитора. На сцене большого амфитеатра выступят композитор Никола Мельников, симфонический оркестр, актеры театра и кино, которые переосмыслят классическую музыку через электронное звучание, хореографию и поэзию.

На следующий день, 8 августа, там же запланирован концерт "Симфонические картины", где под аккомпанемент оркестра Selen Orchestra оживут картины Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Юрия Пименова, Василия Кандинского, Виктора Васнецова и др.

В Гостиный Двор вечером 6 августа приглашают желающих на лекцию "Москва 2030 – мировая столица культурных и технологических инноваций на базе ИИ". Посетители узнают, какие инновации и технологии используются для создания комфортного и безопасного общества.

В парке искусств "Музеон" 8 августа в 19:00 в мультимедийном павильоне "Искусство строить" состоится лекция "Как мы пришли к панелькам". Слушатели узнают о влиянии урбанистики на повседневную жизнь и научатся видеть различные архитектурные стили в городе.

Олимпийский комплекс "Лужники" ждет горожан с 5 по 10 августа на "Неделю баскетбола". В программе – мастер-классы по слэм-данку с батута и баскетбольному фристайлу, мини-турниры с чемпионами, открытые тренировки, а также Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" является частью сезонного проекта "Лето в Москве". Полная информация о площадках, событиях и условиях посещения размещена на официальном сайте форума-фестиваля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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