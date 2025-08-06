Какие мероприятия могут посетить гости форума "Москва 2030" на этой неделе

Шоу, лекции, киносеансы, конкурсы, спортивные состязания пройдут на разных площадках города

Насыщенная событиями программа форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" предлагает посетителям огромный выбор, где и как провести досуг. Любители спорта и активного образа жизни могут побывать на "Неделе баскетбола" в "Лужниках", семьям с детьми будет интересно обучение кукольной анимации в Парке 50-летия Октября, программа "Чайковский 2030" в Зарядье покорит поклонников музыки необычным переосмыслением классики. Расскажем об этих и других ближайших событиях форума подробнее.

В "Зарядье" в эти дни проходит фестиваль "Культурный город". 7 августа в 21:00 прозвучит музыкально-драматическая программа "Чайковский 2030", приуроченная к 185-летию великого русского композитора. На сцене большого амфитеатра выступят композитор Никола Мельников, симфонический оркестр, актеры театра и кино, которые переосмыслят классическую музыку через электронное звучание, хореографию и поэзию.

На следующий день, 8 августа, там же запланирован концерт "Симфонические картины", где под аккомпанемент оркестра Selen Orchestra оживут картины Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Юрия Пименова, Василия Кандинского, Виктора Васнецова и др.

В Гостиный Двор вечером 6 августа приглашают желающих на лекцию "Москва 2030 – мировая столица культурных и технологических инноваций на базе ИИ". Посетители узнают, какие инновации и технологии используются для создания комфортного и безопасного общества.

В парке искусств "Музеон" 8 августа в 19:00 в мультимедийном павильоне "Искусство строить" состоится лекция "Как мы пришли к панелькам". Слушатели узнают о влиянии урбанистики на повседневную жизнь и научатся видеть различные архитектурные стили в городе.

Олимпийский комплекс "Лужники" ждет горожан с 5 по 10 августа на "Неделю баскетбола". В программе – мастер-классы по слэм-данку с батута и баскетбольному фристайлу, мини-турниры с чемпионами, открытые тренировки, а также Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" является частью сезонного проекта "Лето в Москве". Полная информация о площадках, событиях и условиях посещения размещена на официальном сайте форума-фестиваля.