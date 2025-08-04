Посетители форума "Москва 2030" в "Лужниках" смогут построить собственный мегаполис

Посетители форума "Москва 2030" в "Лужниках" смогут построить собственный мегаполис
Фото: АГН Москва/ Чингаев Ярослав
Участники творческой мастерской возведут не только дома, но также социальную и транспортную инфраструктуру

В Москве открылся очередной форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Одной из его основных площадок по традиции стал олимпийский комплекс "Лужники". В этом году столичный Комплекс градостроительной политики и строительства представляет здесь уникальную программу в игровом пространстве "Искусство строить". Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли создателей мегаполиса и узнать, какие сложные вопросы приходится решать при планировании города.

"На площадке в "Лужниках" мы хотели дать гостям возможность попробовать себя в роли не только строителей, но и проектировщиков. При создании микрорайонов важно будет логично соединить объекты, продумать транспортную и социальную инфраструктуру, построить по-настоящему комфортный город",

– рассказала первый замначальника управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Игровое пространство "Искусство строить" разместилось на парковке Южного спортивного ядра "Лужников". Оно открыто ежедневно, кроме понедельника, в будни с 12:00, а в субботу и воскресенье с 10:00. Помимо творческой мастерской, посетители которой смогут выстроить из картона целые микрорайоны с сопутствующей городской инфраструктурой, на площадке будет работать архитектурно-карнавальная мастерская. Там можно создать тематические маски и костюмы, самые удачные из которых будут представлены затем на параде картонных фигур.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках городских площадок. Так, в "Манеже" можно будет увидеть передовые разработки компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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