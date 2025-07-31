На выставке в Манеже представят инновации столичной промышленности

Москвичи и туристы смогут познакомиться с важными для города технологичными решениями

Увидеть передовые разработки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" смогут посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который стартует 1 августа. На территории Центрального выставочного зала "Манеж" развернется выставка "Та самая Москва", где среди экспонатов будут представлены интерактивные макеты индустриальных парков "Печатники", "Алабушево" и "Руднево".

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, сейчас в ОЭЗ "Технополис Москва" работают более 230 предприятий, выпускающих важные для города высокотехнологичные изделия. На выставке в "Манеже" столичные компании продемонстрируют достижения в сфере микроэлектроники, фотоники, ЖКХ, медицинской техники и оптики. Жители и гости столицы смогут не только узнать о технических новинках московских разработчиков, но и понять, как это способствует росту экономики и повышению комфорта горожан.

Так, посетители увидят аккумуляторную батарею компании "Симба", разработанную для шеринговых электросамокатов, транспортный чип компании "Микрон" с увеличенным объемом памяти, а также микроконтроллеры, отечественную сим-карту, микросхемы в пластиковых корпусах и другие инновационные разработки.

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок столицы. Подробную программу мероприятий и адреса их проведения можно посмотреть на официальном сайте moscow2030.mos.ru.