В "Музеоне" пройдут посвященные градостроительству лекции, мастер-классы и уникальный спектакль

Гости смогут узнать больше об истории столичной архитектуры и научиться делать зарисовки знаковых зданий

С 1 августа в столице стартует форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В рамках мероприятия в парке искусств "Музеон" Комплекс градостроительной политики подготовил просветительскую программу. С ней можно будет ознакомиться в мультимедийном павильоне "Искусство строить".

Москвичи и гости города смогут послушать лекции об истории московской архитектуры и современных тенденциях в урбанистике и градостроительстве. Эксперты научат видеть в городе примеры разных архитектурных стилей, расскажут про инновационные подходы к формированию городской среды и объяснят, как архитектура меняет жизнь людей. Лекции будут проходить 2 августа в 16:00, а также 8, 15, 22, 29 августа, 5 и 12 сентября в 19:00. Регистрация не требуется.

Во время мастер-классов посетители получат возможность научиться техникам быстрого рисунка и создать свои зарисовки знаковых объектов Москвы под руководством профессионалов. Уроки будут проходить каждую субботу в 12:00, перед посещением нужно зарегистрироваться.

Также в павильоне покажут уникальный интерактивный спектакль, посвященный деятельности известных архитекторов и значимых для развития и истории города проектах. Во время представления зрители смогут не только больше узнать об истории Москвы, но и проверить свою интуицию. Показы состоятся 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00. Регистрация не требуется.

Напомним, форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. В программе предусмотрены культурные, образовательные, спортивные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов.