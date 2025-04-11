Для съемок и вечеринок: крупнейший в России киносклад "Жар-птица" собрал уникальную коллекцию реквизита

Образ императрицы в будуаре "под ключ" или класс гимназисток - на киноскладе найдется все

Процесс создания фильма – дело долгое и кропотливое. Порой сами съемки занимают гораздо меньше времени, чем подготовка к ним: подбор костюмов, декораций, реквизита требует огромного количества сил и средств. Хорошо, когда все можно найти в одном месте. Поэтому сегодня 90% отечественных кинопроектов пользуются услугами московского киносклада "Жар-птица" – крупнейшего в России предприятия по прокату костюмов и реквизита для киноиндустрии.

Киносклад был основан в 2013 году и сначала занимал небольшое помещение. Но довольно быстро разросся до больших ангаров. Сейчас "Жар-птица" является самым большим по площади не только в России, но и во всем мире киноскладом, где хранится около пяти миллионов единиц разных предметов одежды и реквизита.

"Нас называют "чердаком нации", этакими хранителями истории, потому что в нашей коллекции есть буквально все. Если брать советский период, но у нас представлена и крупногабаритная мебель, и бытовая техника, и одежда, и посуда. Есть у нас аутентичные вещи и других эпох, и есть предметы, которые не отличить от старинных подлинников",

– рассказывает генеральный директор киносклада "Жар-птица" Татьяна Трубникова.

"С миру по нитке" – вот девиз "Жар-птицы". Сотрудники киносклада ежедневно выезжают к людям, которые, делая ремонт, готовы отдать старый диван, сломанный магнитофон, часы с кукушкой, коньки и чемодан бабушкиных шалей с беретами. Все эти вещи дезинфицируются, стираются, отпариваются, чинятся, проходят через умелые руки реставраторов и обретают вторую жизнь на съемочной площадке.

"Посмотрите на эти спортивные костюмы. Да, это мы одевали актеров "Слова пацана". Вы не представляете, как сложно было найти подходящие штаны. Кофт довольно много сохранилось, а брюки люди занашивали и выбрасывали. Но мы собрали отличную коллекцию в итоге. Сейчас она пользуется большим спросом",

– говорит Татьяна Трубникова. По ее словам, довольно большую часть клиентов киносклада составляют фотографы, блогеры и просто молодежь, устраивающая тематические вечеринки и карнавалы. Ведь здесь можно арендовать костюмы, например, 1970х годов на большую компанию или собрать полный образ Екатерины II – от короны со скипетром до платья и трона.

Но, конечно, чаще всего на склад обращаются киношники. В прошлом году "Жар-птица" обслужила более 870 кинопроектов. Костюмы, реквизит, мебель, бутафория – со склада на фурах вывозят буквально готовые сценические площадки. Многие клиенты, кстати, потом тоже пополняют коллекцию киносклада, избавляясь от уже ненужного реквизита, который был изготовлен специально под проект.

"У нас есть кресла и стулья, которые нам передал Большой театр. Там они прослужили лет 20 и пришли в негодность. Но наши мастера их заново перетянули, почистили, покрасили – и вот получился прекрасный мебельный гарнитур, который довольно часто бывает востребован для съемок эпохи 19 века",

– приводит пример гендиректор "Жар-птицы".

Есть, конечно, на киноскладе и уникальный реквизит, изготовленный в местных мастерских. В частности, костюм Ивана Грозного является точной репликой платья царя, хранящегося в Историческом музее.

Площадь киносклада составляет почти 9000 квадратных метров. Не запутаться в бесконечных коридорах стеллажей помогает цифровая система хранения – каждая вещь имеет штрих-код, по которому ее легко найти.

"Спасибо Департаменту культуры города Москвы и лично Алексею Фурсину и за предоставленные площади, и за то, что буквально заставили нас провернуть огромную работу по штрих-кодированию. Зато теперь с помощью техники мы все оформляем очень быстро, и всем стало удобнее", – говорит Татьяна Трубникова.

Всех желающих она приглашает на экскурсию на киносклад "Жар-птица", который раскинулся на кинозаводе "Москино" на территории Метмаша. Ведь даже если вы не снимаете кино, всегда интересно увидеть вживую вещи, блиставшие на экране: платье Маргариты, будуар Матильды, шапку-фернандельку Андрея "Пальто" и многое-многое другое.