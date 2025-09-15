Московский вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных хабов - Собянин

Часть проектных работ выполнена уже на 40%

В Москве скоро появится новый городской вокзал Серп и Молот. Он создается практически с нуля, но многое уже сделано. Когда вокзал будет готов, удобным транспортным узлом смогут пользоваться в ежедневном режиме сотни тысяч пассажиров, в первую очередь более 200 тысяч жителей районов Лефортово и Таганский. Подробностями поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, горвокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных хабов в столице. Он позволит быстро и с комфортом пересаживаться на МЦД-2, МЦД-4, станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", а также маршруты наземного транспорта.

"Сейчас на будущем городском вокзале ведем монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, а также отделку гранитом пассажирских платформ. На 40% выполнили устройство контактной сети",

– сообщил Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На месте устаревших платформ появится современное комфортное пространство. Над платформами оборудуют навесы, которые укроют пассажиров от осадков или палящего солнца. Подземный пешеходный переход под железнодорожными путями реконструируют, для маломобильных пассажиров смонтируют лифты. Территорию вокруг вокзала качественно благоустроят, так что у жителей района появится новое уютное пространство для прогулок и отдыха.

Ранее сообщалось, что терминалы строящейся высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) будут интегрированы в структуру обновленных московских городских вокзалов.