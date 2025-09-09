МСД сделал поездки комфортнее для жителей шести округов Москвы – Собянин

МСД сделал поездки комфортнее для жителей шести округов Москвы – Собянин
Фото: АГН Москва/ Воронин Денис
Трассой ежедневно пользуются более 400 тысяч автомобилистов

Уже два года москвичи и гости столицы пользуются новой трассой – Московским скоростным диаметром (МСД). Сегодня по основному ходу МСД ежедневно проезжает более 400 тысяч автомобилей. А это значит, что около полумиллиона жителей шести округов – САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО – теперь тратят меньше времени на дорогу домой.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство МСД было весьма сложной и амбициозной задачей для города.

"МСД – самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города. Длина прямого хода составляет 68 км. Ключевая особенность трассы в том, что большая ее часть проходит по эстакадам: 64% диаметра идет "по воздуху",

– напомнил мэр в своем канале в мессенджере MAX.

В результате в рамках проекта было построено 220 км автомобильных дорог. Трасса связала крупнейшие вылетные магистрали Москвы: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское, Каширское и Варшавское шоссе, М-12 "Восток", Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов. Но, как показало время, усилия и временные неудобства были не зря – сегодня МСД является востребованной городской магистралью, которую выбирают сотни тысяч жителей и приезжих.

В целом с 2011 года протяженность дорог в Москве увеличилась на 25%. При этом улично-дорожная сеть постоянно совершенствуется. В частности, на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в 2025–2027 г.г. решено выделить 1,7 трлн рублей из средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
