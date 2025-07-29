Собянин назвал строительство станции "Достоевская" одним из сложнейших проектов метро

На Кольцевой линии скоро будет 13 станций

Строящаяся станция метро "Достоевская" уже готова на 25%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал проект одним из самых сложных в метростроительстве и рассказал, как удалось ускорить проведение работ.

"Достоевская" появится между "Проспектом Мира" и "Новослободской" Кольцевой линии и станет 13-й станцией центрального, "коричневого" кольца. У "Достоевской" запланировано два вестибюля. Один подземный, он будет находиться под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, и другой наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами. Кроме того, с "Достоевской" будет организована пересадка на "салатовую" Люблинско-Дмитровскую линию.

Такой сложный проект необходимо реализовать в условиях плотной городской застройки в центре мегаполиса, где множество инженерных коммуникаций и наличие подземных вод. На это указал Сергей Собянин, отметив, что из-за близости к действующим тоннелям Кольцевой линии работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации.

"Удалось ускорить строительство благодаря дополнительным шахтным стволам для перемещения строителей и грузов. Вместо одного-двух (по классике) на "Достоевской" будет сразу семь. После ввода станции часть шахтных стволов станут вентиляционными",

– поделился мэр информацией с москвичами. Он добавил, что сейчас метростроевцы прокладывают обходные тоннели с правой и левой стороны. По ним во время работ будут курсировать поезда.

Строительство станции "Достоевская" в Москве стартовало в июле прошлого года. Всего в соответствии со стратегией развития транспорта, утвержденной мэром Сергеем Собяниным, до 2030 года в столице будет открыто для пассажиров более 30 новых станций метро.