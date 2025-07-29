Собянин назвал строительство станции "Достоевская" одним из сложнейших проектов метро

Собянин назвал строительство станции "Достоевская" одним из сложнейших проектов метро
Фото: АГН Москва
На Кольцевой линии скоро будет 13 станций

Строящаяся станция метро "Достоевская" уже готова на 25%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал проект одним из самых сложных в метростроительстве и рассказал, как удалось ускорить проведение работ.

"Достоевская" появится между "Проспектом Мира" и "Новослободской" Кольцевой линии и станет 13-й станцией центрального, "коричневого" кольца. У "Достоевской" запланировано два вестибюля. Один подземный, он будет находиться под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, и другой наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами. Кроме того, с "Достоевской" будет организована пересадка на "салатовую" Люблинско-Дмитровскую линию.

Такой сложный проект необходимо реализовать в условиях плотной городской застройки в центре мегаполиса, где множество инженерных коммуникаций и наличие подземных вод. На это указал Сергей Собянин, отметив, что из-за близости к действующим тоннелям Кольцевой линии работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации.

"Удалось ускорить строительство благодаря дополнительным шахтным стволам для перемещения строителей и грузов. Вместо одного-двух (по классике) на "Достоевской" будет сразу семь. После ввода станции часть шахтных стволов станут вентиляционными",

– поделился мэр информацией с москвичами. Он добавил, что сейчас метростроевцы прокладывают обходные тоннели с правой и левой стороны. По ним во время работ будут курсировать поезда.

Строительство станции "Достоевская" в Москве стартовало в июле прошлого года. Всего в соответствии со стратегией развития транспорта, утвержденной мэром Сергеем Собяниным, до 2030 года в столице будет открыто для пассажиров более 30 новых станций метро.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выставил России новый ультиматум

Лидер снова выступил с резким заявлением в адрес российского главы

Китай сделал жесткое заявление об Украине

Пекин вышел из себя после дерзкой выходки украинцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей