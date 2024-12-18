Переход со станции "Крымская" Троицкой линии метро на МЦК сделают без выхода на улицу

Перейти на МЦК можно будет и со станции "ЗИЛ"

Транспортная сеть Москвы продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Недавно в городе появилась новая – 16-я по счету – Троицкая линия Московского метрополитена. Ее первый участок с четырьмя станциями - "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" – открылся в 2024 году в День города. Новые станции строятся и готовятся к приему пассажиров.

Будущая станция "Крымская" Троицкой линии расположена между железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь ведется устройство основных конструкций западного вестибюля, а также проходят работы по возведению стен и примыканию к ранее пройденным перегонным тоннелям к соседней станции Троицкой линии метро - "Академической".

Общий объем уложенного бетона на станции "Крымская" составляет около 13 тысяч кубометров. К настоящему времени уже завершен монолит лотка и осуществляется бетонирование платформы. В восточном вестибюле идет устройство стен, колонн и перекрытий, а также наклонного хода эскалаторов.

У станции "Крымская" будет два наземных вестибюля. С одноименной станцией МЦК ее свяжет пересадка, организованная по принципу "сухие ноги", то есть пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы пересесть. Для этого после открытия станции ее западный вестибюль планируется соединить с инфраструктурой МЦК по итогам реконструкции и переноса существующего выхода с наземной платформы.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Кроме того, дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту. Две станции Троицкой линии метро будут связаны пересадками с Московским центральным кольцом. Помимо "Крымской", это станция "ЗИЛ".

Неподалеку от Троицкой линии метро живут более 1,5 миллиона человек. Благодаря строительству недвижимости число жителей будет расти. Появление метро стимулирует создание десятков тысяч новых рабочих мест.