Ефимов: с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 68 спортобъектов по АИП

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 68 спортобъектов по АИП
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Среди крупных проектов - Большая спортивная арена и центры самбо и бокса в "Лужниках"

С 2011 года в российской столице по программе "Спорт Москвы" под кураторством Департамента гражданского строительства было построено и реконструировано 675,2 тыс. м2 спортивных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, отметив, что строительство и реконструкция выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

Например, были реализованы такие крупные проекты, как реконструкция Большой спортивной арены и строительство Международного центра самбо и центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" площадью 221 тысяча и 45,6 тысячи квадратных метров соответственно. Кроме того, за счет бюджета возвели физкультурно-оздоровительные комплексы, рассчитанные в основном на жителей близлежащих районов и ориентированные на развитие детского спорта", – рассказал Ефимов. 

Строительство и реконструкция объектов затронула десять административных округов Москвы. Больше всего – в Западном, Юго-Западном, Южном, Восточном и Северо-Восточном.

Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, на западе Москвы с 2011-го было построено и реконструировано 12 объектов. Общая площадь превышает 54 тыс. м2. Так, в 2024 году был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс "Раменки".

"В результате жители одноименного района получили возможность заниматься плаванием, аквааэробикой, единоборствами, баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и другими видами спорта. На юго-западе столицы реализовали девять проектов, на востоке и северо-востоке – по восемь, на юге – семь", – отметил Александров.

В Алексеевском построили спорткомплекс с 50-метровым бассейном, также оборудовав зал ОФП, с медицинским блоком и другими помещениями. Общая площадь объектов – порядка 7,8 тыс. м2.

В районе Бибирево возвели новый корпус с бассейном для Московского государственного университета спорта и туризма.

В Северном Бутово возвели комплекс "Качаловский" на 5,8 тыс. м2 с двумя бассейнами: 25-метровый, на восемь дорожек, и 10-метровый, для обучения детей плаванию. Здесь также появился универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, медицинский кабинет, буфет и иные помещения. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном катке с иммерсивными инсталляциями в "Лужниках", созданном в рамках первого этапа благоустройства территории олимпийского комплекса. 

Возведение объектов социальной инфраструктуры в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни". 

По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей