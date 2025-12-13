Ефимов: с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 68 спортобъектов по АИП

Среди крупных проектов - Большая спортивная арена и центры самбо и бокса в "Лужниках"

С 2011 года в российской столице по программе "Спорт Москвы" под кураторством Департамента гражданского строительства было построено и реконструировано 675,2 тыс. м2 спортивных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, отметив, что строительство и реконструкция выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

Например, были реализованы такие крупные проекты, как реконструкция Большой спортивной арены и строительство Международного центра самбо и центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" площадью 221 тысяча и 45,6 тысячи квадратных метров соответственно. Кроме того, за счет бюджета возвели физкультурно-оздоровительные комплексы, рассчитанные в основном на жителей близлежащих районов и ориентированные на развитие детского спорта", – рассказал Ефимов.

Строительство и реконструкция объектов затронула десять административных округов Москвы. Больше всего – в Западном, Юго-Западном, Южном, Восточном и Северо-Восточном.

Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, на западе Москвы с 2011-го было построено и реконструировано 12 объектов. Общая площадь превышает 54 тыс. м2. Так, в 2024 году был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс "Раменки".

"В результате жители одноименного района получили возможность заниматься плаванием, аквааэробикой, единоборствами, баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и другими видами спорта. На юго-западе столицы реализовали девять проектов, на востоке и северо-востоке – по восемь, на юге – семь", – отметил Александров.

В Алексеевском построили спорткомплекс с 50-метровым бассейном, также оборудовав зал ОФП, с медицинским блоком и другими помещениями. Общая площадь объектов – порядка 7,8 тыс. м2.

В районе Бибирево возвели новый корпус с бассейном для Московского государственного университета спорта и туризма.

В Северном Бутово возвели комплекс "Качаловский" на 5,8 тыс. м2 с двумя бассейнами: 25-метровый, на восемь дорожек, и 10-метровый, для обучения детей плаванию. Здесь также появился универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, медицинский кабинет, буфет и иные помещения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном катке с иммерсивными инсталляциями в "Лужниках", созданном в рамках первого этапа благоустройства территории олимпийского комплекса.

Возведение объектов социальной инфраструктуры в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".