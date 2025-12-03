Ефимов: в САО появится новое общественное пространство для активного и спокойного отдыха

Проект реализуют силами инвестора

У жителей Западного Дегунина (Северный административный округ) скоро появится новый центр притяжения, где можно будет заняться спортом, почитать или пообщаться с друзьями в спокойной обстановке. Подробности сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект общедоступного городского пространства с читальней и спортивными площадками реализует девелоперская компания Level Group в рамках строительства жилого комплекса по адресу: Ильменский проезд, владения 8 и 12. Площадь отведенной под проект территории – более гектара.

"Большое внимание в проекте уделено зонам для физической активности, они занимают 880 квадратных метров. Здесь появятся многофункциональные тренировочные площадки, включая зону воркаута и универсальную спортивную коробку, где можно будет играть в баскетбол, бадминтон и волейбол", – рассказал Ефимов.

В ходе благоустройства на территории нового ЖК также установят беседки, навесы с качелями, организуют детскую игровую зону, кроме того, здесь откроют павильон-читальню для спокойного досуга.

Данное общественное пространство будет создано в рамках строительства второй очереди жилого проекта. На этом этапе, по словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, будут построены три жилых корпуса на 1746 квартир с отапливаемым подземным паркингом на 384 машино-места и кладовками площадью от 2 до 9,8 кв. метра.