Ефимов: с 2011 года под столичными реками проложили свыше 2,6 км тоннелей метро

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В московском метро с каждым годом появляются все новые станции метрополитена. При возведении некоторых станций строителям приходится прокладывать тоннели под водными артериями столицы. С 2011 года проходки под реками велись при строительстве Большой кольцевой (БКЛ), Солнцевской и Троицкой линий метро – под Яузой, Москвой-рекой, Сетунью, Сетунькой и Очаковкой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2011 года проходки под реками велись при строительстве Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий метро. Перегонные тоннели Московского метрополитена строят при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) диаметром шесть и 10 метров. Щит прокладывает тоннель круглого сечения, оставляя за собой готовый контур из сборных элементов. С особым вниманием выполняют участки линий, проходящие под водными объектами. На территории Москвы таких участков множество",

– подчеркнул Ефимов.

Заместитель мэра подчеркнул, что прокладывание тоннелей при помощи таких комплексов – это очень сложный процесс, который требует тщательной подготовки и применения специальных технологий для предотвращения затопления.

Тоннели обычно прокладывают в водоупорном слое глины, который залегает под руслами крупных водоемов, или под ним. Работы проводятся при высоком давлении, поэтому важно тщательно контролировать состояние оборудования, герметичность и наличие систем экстренной эвакуации. Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, для защиты тоннеля от проникновения воды иногда используются тюбинги с металлоизоляцией, устанавливаемые на каждом участке. Для уменьшения водопроницаемости грунта применяются различные методы, такие как инъекция специальных растворов.

В настоящий момент в столице продолжается строительство Рублево-Архангельской, Бирюлевской, а также второго этапа Троицкой линий метро. Предстоят проходки под Москвой-рекой, затоном Новинки, реками Городней, Сосенкой и Десной. В общей сложности протяженность этих участков составит более 3 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале проходки тоннеля от "Острова Мечты" до "Кленового бульвара".

