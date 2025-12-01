Ефимов: завершено строительство нового делового комплекса в Можайском районе

Объект построен на средства частных инвесторов

Стильный современный бизнес-парк вырос на западе столицы возле инновационного центра "Сколково" в Можайском районе. На днях здесь достроили два последних корпуса делового комплекса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Завершено строительство двух офисных корпусов площадью 14,6 тысячи и 13 тысяч квадратных метров, объединенных общим стилобатом. С вводом последних двух корпусов строительство делового квартала полностью завершено. Общая площадь объекта составляет 212 тысяч квадратных метров, он расположен в окружении ландшафтного парка площадью девять гектаров", – рассказал Ефимов.

Объект возводился за счет частных инвестиций. Девелопером проекта является ООО "ЗАРЕЧЬЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ГК "МИЛЛХАУС").

Весь бизнес-парк состоит из шести офисных зданий высотой в шесть этажей. Корпуса объединены общим стилобатом. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, главной особенностью стилобатной части двух новых корпусов стал панорамный вид на искусственное озеро площадью три тысячи квадратных метров и живописные зоны отдыха.

В зданиях все предусмотрено для комфортной работы. Панорамное остекление позволяет добиться максимального уровня естественного освещения в помещениях. Современные системы очистки и фильтрации воздуха качественно удаляют пыль и аллергены. В офисах установлены интеллектуальные системы мониторинга потребления ресурсов. Строительство корпусов на всех этапах велось под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора.

Деловой квартал "Сколково Парк" расположен по адресу: Сколковское шоссе, земельный участок 43. Здесь смогут работать более 10 тысяч человек. Добираться сюда удобно – путь на автомобиле до центра города занимает около 20 минут. Территорию вокруг бизнес-парка уже благоустроили. Проезды и пешеходные зоны замостили натуральным камнем, для автомобилей и велосипедов сотрудников и посетителей делового комплекса выделили парковочные зоны, также оборудовали большую подземную автостоянку и отдельный гостевой паркинг.