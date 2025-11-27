Ефимов: с начала года предприниматели приобрели у города 37 помещений в ОКН

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Власти столицы сохраняют культурное наследие и привлекают бизнес к значимым проектам

Общая площадь выкупленных инвесторами объектов культурного наследия (ОКН) за девять месяцев с начала 2025 года превысила 11 тыс. м2, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализация коммерческой недвижимости в ОКН, отметил Ефимов, позволяет удовлетворить высокий спрос на помещения для бизнеса – особенно в центре Москвы с преобладающей исторической застройкой.

"Так, с января по сентябрь город заключил с инвесторами договоры купли-продажи на 37 помещений в ОКН пять исторических зданий. Общая площадь недвижимости составила свыше 11 тысяч квадратных метров. Часть объектов была реализована на электронных торгах, другие приобрели по преимущественному праву выкупа – такая возможность предусмотрена для арендаторов коммерческой недвижимости", – рассказал Ефимов.

Недвижимость, приобретенная у города, расположена в шести административных округах. Практически 70% из них составляют 20 помещений суммарно на 6 тыс. м2 в центре Москвы.

Так, в Басманном районе реализован объект недвижимости общей площадью более 216 тыс. 2 (ул. Новая Басманная, д. 10 стр. 1). Здание 1913 года постройки, построенное по проекту архитектора Зелигсона, в настоящее время имеет административное значение.

Кроме объектов в ЦАО, инвесторы приобрели еще девять помещений свыше 2,2 тыс. "квадратов" в ЮАО и четыре объекта почти на 2,9 тыс. м2 в Западном, Новомосковском, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

В СЗАО предприниматель приобрел у города объект ОКН: это здание детского сада со скульптурами слонов.

"Новый владелец сможет вести здесь бизнес, приспособив строения для современного использования, в том числе открыть образовательное учреждение", – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, реализация исторических зданий и помещений на торгах способствует восстановлению и адаптации объектов для современного использования. Это, в свою очередь, способствует восстановлению и адаптации объектов для современного использования с последующим сохранением культурного наследия города и привлечением бизнеса к значимым для города проектам.

Ранее мэр Москвы мэр Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию минимум 150 объектов культурного наследия ежегодно.

