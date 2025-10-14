Ефимов: жилые и производственные объекты возведут по 104 опубликованным с начала года проектам КРТ

Реализация проектов охватит 11 административных округов

С начала года московские власти проработали и опубликовали более 100 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых запланировано возведение жилых, общественно-деловых и производственных объектов. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала года в столице было подготовлено и опубликовано 104 проекта комплексного развития территорий. Они предусматривают реорганизацию участков общей площадью около 980 гектаров. Всего там планируют построить более 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых свыше 4,2 миллиона квадратных метров придется на жилье для реализации программы реновации", – сообщил Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что на участках также появится около 4,7 млн "квадратов" общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Реализация этих проектов даст возможность создать в Москве порядка 94 тыс. дополнительных рабочих мест.

Реализация проектов охватит 70 столичных районов на территории 11 административных округов. Из числа опубликованных в этом году проектов 20 уже перешли в активную стадию: для них назначены инвесторы или операторы КРТ, которые займутся преобразованием соответствующих территорий.

"В рамках 17 проектов КРТ, проработанных в Южном административном округе, реорганизуют почти 131 гектар земли. Благодаря этому в 11 районах построят 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилье для реализации программы реновации. Для создания доступной жителям инфраструктуры возведут также свыше 285 тысяч “квадратов” недвижимости общественно-делового назначения, среди которых в том числе объекты образования, здравоохранения и спорта", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Овчинский сообщил, в частности, что на территории бывшей промзоны "Ленино" планируется строительство трех детских садов на 850 мест и современного спортивного комплекса. Еще один объект спортивного назначения появится в Задонском проезде в районе Зябликово.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон, неиспользуемых и пустующих земель создаются современные городские пространства, гармонично вписывающиеся в инфраструктуру столицы. В настоящее время в Москве прорабатываются и реализуются 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона жителей столицы. Она предусматривает переселение жильцов из 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поставил задачу ускорить реализацию программы, увеличив ее темпы вдвое.