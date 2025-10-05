Ефимов: в районе Крюково построили современный детсад с бассейном

Образовательное учреждение рассчитано на 250 воспитанников

На территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде возведен новый детсад на 10 групп, в которых смогут обучаться 250 воспитанников. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Современное образовательное учреждение расположено по адресу: Зеленоградский административный округ, район Крюково, 22-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 27, строение 3.

"Новый объект площадью 5,2 тысячи квадратных метров построили на территории бывшей промзоны ЦИЭ в Зеленограде. В детском саду, рассчитанном на 250 воспитанников, оборудовали 10 групповых ячеек с просторными игровыми комнатами, уютными спальнями, современными буфетами", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов отдельно отметил, что в здании оборудованы пищеблок с полным технологическим циклом, музыкальный и спортзалы, а также бассейн с необходимыми помещениями и оборудованием. Учреждение вошло в городскую систему образования и уже принимает первых детей.

При возведении детсада были учтены высокие требования, которые предъявляет Москва к социнфраструктуре.

"Трехэтажное здание простой прямоугольной формы расположено в составе новой жилой застройки. На прилегающей территории установили теневые навесы, проложили пешеходные дорожки, обустроили игровые площадки с резиновым покрытием, шумозащитные ограждения, светильники и малые архитектурные формы, организовали места для хранения колясок, санок и велосипедов. Также там высадили деревья и кустарники, разбили газоны", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Детсад появился в составе жилого комплекса "Зеленый Парк". Проект реализован силами девелопера "ПИК".

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о начале возведения образовательного комплекса в Хорошевском районе.

Строительство соцобъектов в столице соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".