Ефимов: в ЮАО возвели 39 домов по программе реновации

Дворы всех новостроек благоустроили и озеленили

Программа реновации, стартовавшая в Москве в 2017 году, реализуется сегодня одновременно по всему городу. В частности, на юге столицы дома для переселения участников программы появились уже в десяти районах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, за время начала реализации программы реновации в 10 районах Южного административного округа (ЮАО) было построено 39 домов.

"В них около 8,6 тыс. квартир, более 70 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь сданных домов превышает 480 тыс. квадратных метров. Все новостройки возведены с использованием высококачественных материалов и современных энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами программы реновации",

– рассказал заммэра. Всего по программе реновации в Москве планируется расселить 5176 старых домов, в том числе 378 домов – в ЮАО, уточнил Ефимов.

Фасады новых жилых комплексов разработаны по индивидуальным проектам. Это позволяет новостройкам органично вписаться в существующую застройку. Важно, что современные дома не только имеют более комфортную планировку квартир, в том числе хороший метраж кухни, но и удобные места общего пользования.

"В каждом подъезде предусмотрены сквозные входные группы, просторные вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные для удобного хранения детских колясок, велосипедов и самокатов",

– указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По окончании строительных работ во дворах новостроек проводится комплексное озеленение и благоустройство в соответствии с действующим московским стандартом. Детские площадки с безопасным покрытием оборудованы игровыми комплексами, организованы зоны для занятий спортом на свежем воздухе, предусмотрены места для спокойного отдыха.

Реализация программы реновации на юге столицы продолжается. Сейчас в разных районах ЮАО идет строительство 13 домов для переселения москвичей из старого жилого фонда. Каждый этап строительных работ контролирует Мосгосстройнадзор. В том числе инспекторы проверяют качество применяемых материалов и их соответствие утвержденной проектной документации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о восьмисекционном жилом комплексе, возведенном по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Там новые квартиры получили жители трех старых домов, расположенных поблизости.