Ефимов: около 15,8 тысячи москвичей оформили договоры на квартиры по программе реновации в ЮАО

Всего в округе планируется переселить почти 82,3 тысячи горожан

С 2018 года договоры на новые квартиры оформили порядка 15,8 жителей Южного административного округа столицы из 100 домов старого жилого фонда. Жилье они получили в рамках реализации программы реновации, первые переселения на юге города стартовали в Нагатинском Затоне, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего в округе планируется переселить почти 82,3 тысячи горожан из 378 домов. Придомовые территории новостроек по программе реновации комплексно благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники. Для досуга жителей оборудуют площадки для активного отдыха и спорта", – отметил Ефимов.

Участникам программы реновации предоставляют новые квартиры с улучшенной отделкой, которые, как правило, превышают прошлое жилье благодаря особенностям планировки – кухни и коридоры более широкие и просторные, чем в старом жилом фонде.

Придомовая территория и общедомовые пространства в ЖК строят с соблюдением критериев безбарьерной среды. На первых этажах домов предусмотрены специальные помещения для открытия кофеен, ресторанов, пунктов выдачи и другой сопутствующей инфраструктуры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Царицыне документы на новое жилье уже оформили более пяти тысяч граждан из 28 старых домов. В Нагорном таких насчитывается порядка 2,7 тысяч человек из 19 зданий старого жилого фонда.

"В районе Нагатинский Затон ключи от равнозначных квартир получили более двух тысяч жителей из девяти расселяемых домов. Горожане переезжают в современные комплексы, которые зачастую возводятся рядом с освобождаемыми старыми зданиями", – пояснила министр.

Переселение горожан происходит поэтапно для обеспечения большего комфорта. Дополнительно людям предлагают воспользоваться услугой "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru, которую предоставляет город. Готовиться к переезду также помогает инструкция с необходимой информацией о документах и полезных услугах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по реновации в районе Проспект Вернадского.