Ефимов: более тысячи жителей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в проезде Черепановых

Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Город предлагает участникам программы комфортное жилье с готовым ремонтом

Новые комфортабельные квартиры по программе реновации в новостройке в проезде Черепановых город предоставит жителям восьми старых домов на севере Москвы. Первые семьи приступили к осмотру жилья в новом ЖК. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Коптево первые жители приступили к поэтапному осмотру квартир в доме, построенном по программе реновации по адресу: проезд Черепановых, дом 10. Всего комфортные квартиры в жилом комплексе получат около 1,1 тысячи москвичей из восьми старых зданий. Город предлагает участникам программы комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием, что делает переселение для них более комфортным и не требует дополнительных временных и финансовых затрат перед переездом", – обратил особое внимание Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что ранее в этом районе в новые дома уже заселились жители семи старых зданий. Всего по программе реновации планируется переселить здесь 23,4 тысячи человек.

В рамках переселения жители восьми расселяемых домов получат квартиры в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Здесь находятся школы, детсады, медучреждения, торговые точки, заведения общественного питания и сервисные центры. Поблизости расположены парки "Усадьба Михалково" и Петра Алексеева, Головинские пруды, а также станция Коптево МЦК.

"Первыми осматривать квартиры в новом жилом комплексе в проезде Черепановых в середине сентября начали участники программы реновации из дома 77 на Коптевской улице. Позже к ним присоединились жители из двух пятиэтажек на улицах Приорова и Большой Академической – домов 22 и 9/20. В конце месяца на осмотры пригласили жильцов еще двух домов на улице Коптевской – 85 и 87, а с 9 октября определяться с выбором предложенного городом жилья начнут жители домов 79/1 и 89, корпуса 5, на Коптевской улице, а также дома 3 в Старокоптевском переулке", – в свою очередь, добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Соловьева также напомнила, что все вопросы по оформлению документов жители расселяемых домов могут решить в Центре информирования по переселению, где работают специалисты Департамента. Центр расположен на первом этаже нового ЖК.

После завершения переселения жителей и закрытия Центра информирования в районе появятся дополнительные возможности для развития инфраструктуры. На первом этаже новостройки планируется разместить магазины, сервисные предприятия или городские организации.

"Жилой комплекс в проезде Черепановых возвели с учетом принципов безбарьерной среды. Он состоит из пяти корпусов, в нем 864 квартиры общей площадью свыше 54 тысяч квадратных метров. В подъездах широкие коридоры, а лифтовые холлы и вестибюли расположены на одном уровне без ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектировали так, чтобы было удобно передвигаться всем жильцам нового жилого комплекса", – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, как отметил Овчинский, 12 квартир в новостройке приспособлены для проживания маломобильных граждан: там сделаны широкие коридоры и проходы, в санузлах установлены поручни, а дверные ручки и глазки размещены на удобной высоте. Чтобы переезд участников программы реновации прошел максимально комфортно, город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт. Заказать услугу "Помощь в переезде" можно через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению, напомнил Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона жителей столицы, предусматривая переселение из 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу ускорить ее реализацию в два раза.

Сегодня Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам жилищного строительства, а высокие темпы возведения домов соответствуют целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

