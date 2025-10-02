Ефимов: в Новомосковском АО расселены 86 старых домов по реновации

Москвичам передали ключи от новых квартир с готовой улучшенной отделкой

С начала реализации программы реновации жители столицы из 86 старых домов в Новомосковском административном округе (НАО) закончили переселение в современные новостройки по программе реновации. Они расположены в четырех районах. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Новомосковском административном округе переселение москвичей по программе реновации началось в 2021 году. На сегодня расселили 86 домов старого жилого фонда в четырех районах округа. Жители получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. В частности, в районе Щербинка переехали жители 37 зданий, во Внукове –24, еще 18 – в районе Коммунарка и семь – в Филимонковском", – рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего по проекту реновации в этом округе будет расселено 164 дома, ключи от новых квартир вручат более 14 тысячам человек.

Расселенные по программе реновации дома сносят, а на их месте строят новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой и благоустроенными дворами. Такой подход дает возможность организовать волновое переселение жителей из старого жилья в современные дома.

"Под заселение в Новомосковском административном округе передали два жилых комплекса. Один из них в районе Коммунарка, а второй – в Щербинке. В них в общей сложности свыше тысячи квартир. В подъездах смонтированы лифты, обустроены помещения для консьержей, колясок и велосипедов", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также добавил, что дворы оборудуют детскими и спортплощадками с всесезонным инвентарем и безопасным нескользящим покрытием. Чтобы переезд в новые квартиры прошел комфортно, город предоставляет бесплатно транспорт и помощь грузчиков. Заказать такую услугу можно в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек. Единая система записи позволяет избежать пересечения по времени и долгого ожидания в очереди.

Всего в 86 расселенных домах округа проживали свыше 6,6 тысячи человек. С оформлением необходимых документов участникам программы реновации помогали сотрудники центров информирования по переселению, расположенных на первых этажах новых домов.

"В районе Щербинка договоры на комфортные квартиры заключили жители 37 полностью расселенных зданий. В районе Внуково правообладателями жилья в новостройках стали свыше тысячи человек из 24 таких домов. В Коммунарке необходимые документы оформили и переехали в современные жилые комплексы почти 1,8 тысячи москвичей, а в Филимонковском районе – около 660 участников программы из семи домов", – обратила особое внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Поскольку переселение жителей завершено и центры информирования больше не нужны, первые этажи новостроек можно использовать для размещения магазинов, объектов сферы услуг и городских организаций, добавила Соловьева.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилой недвижимости соответствуют целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.