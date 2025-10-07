Ефимов: более 400 некапитальных объектов разрешили установить в Москве в 2025 году

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
При выдаче разрешений учитывается функциональность новых сооружений

Согласия на размещение более 400 некапитальных объектов на городских земельных участках в столице получили арендаторы в текущем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь, в частности, о контрольно-пропускных пунктах, заборах, шлагбаумах, малых архитектурных формах, фонтанах, спортивном оборудовании, хозяйственных постройках и пр. Как напомнил Ефимов, для их установки на арендованных у города участках в Москве действует упрощенная схема согласования.

"С начала 2025 года город согласовал установку 413 различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства. Это позволит значительно улучшить комфорт и функциональность территорий и создать более привлекательные пространства для арендаторов и посетителей торговых центров, общественно-деловых комплексов и других объектов, расположенных на городской земле", – отметил Ефимов.

Чтобы получить разрешение на установку некапитальных сооружений, нужно подать заявку, которую рассмотрят на заседании специализированной Межведомственной комиссии представители столичных департаментов, комитетов и префектур. Если заявка одобрена, город заключает с арендатором допсоглашение.

В этом году состоялось четыре заседания Межведомственной комиссии. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, чаще всего арендаторы обращались за разрешением на установку малых архитектурных форм, в том числе скульптур, уличных светильников, качелей, скамеек. На данный момент выданы разрешения на установку почти 100 таких объектов. Кроме того, согласована установка 80 шлагбаумов; 55 ангаров и складов на территории действующих производств; 52 хозяйственных площадок для обслуживания зданий; 42 КПП; 31 ограждающей конструкции; 23 зарядных станций для электромобилей; и т.п.

Ранее в Москве утвердили новый порядок контроля за ограждениями городских строительных площадок. Теперь при выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления.

