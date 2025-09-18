Ефимов: новая взрослая поликлиника в Троицке готова на 45%

В медучреждении будут работать врачи по всем основным специальностям

В Москве ведется активная работа по созданию нового каркаса городской системы здравоохранения: модернизируются действующие больницы и поликлиники, строятся современные корпуса. Так, в Троицке возводится здание поликлиники для взрослых, рассчитанное на 750 посещений в смену. Объект готов уже почти наполовину, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В настоящее время строители завершили монолитные работы, продолжают кладку кирпичных стен и перегородок, устройство фасадов, кровли, внутренних и внешних инженерных сетей. Строительная готовность объекта превышает 45%",

– рассказал Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью около 13 тыс. квадратных метров возводят возле дома №5 по Октябрьскому проспекту за счет средств городского бюджета.

В новой поликлинике будут вести прием врачи по всем основным медицинским специальностям. Таким образом местные жители смогут проходить обследование и лечение, получать консультации профильных специалистов недалеко от дома.

Как сообщил глава Департамента гражданского строительства Алексей Александров, в здании новой поликлиники оборудуют по последнему слову медтехники лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические кабинеты. Для маломобильных граждан создадут комфортные условия. Территорию вокруг здания благоустроят.

Возведение поликлиники на всех этапах, включая качество выполненных работ и примененных материалов, идет под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. К настоящему моменту инспекторы провели уже четыре выездные проверки, в двух из которых приняли участие специалисты подведомственного Центра экспертиз.

Ранее в столице в присутствии президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина был открыт новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира. Современный шестиэтажный корпус (включая два подземных этажа) на улице Матросская Тишина рассчитан на комфортное пребывание 570 маленьких пациентов, в том числе с родителями при необходимости.