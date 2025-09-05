Ефимов: в Пресненском районе возвели новый учебный корпус школы на 300 мест

Здание появилось в Большом Тишинском переулке

В центре столицы на средства города был построен объект образования площадью свыше 6,6 тысячи "квадратов". Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Пресненском районе возведен новый объект образования на 300 мест площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров. Его построили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В основе проекта лежала идея создания уникального элемента социальной инфраструктуры, но с эффективным использованием имеющейся территории. Площадка находится на двух террасах с перепадом почти два метра", – сообщил Владимир Ефимов.

Он отдельно отметил, что за счет увеличения высоты школы до пяти этажей и ее П-образной конфигурации удалось оптимизировать площадь застройки, организовать просторные зоны для отдыха и спортивных занятий, гармонично вписать здание в окружающий ландшафт, а также сохранить возможность проезда экстренных служб.

Адрес нового учебного корпуса: Большой Тишинский переулок, дом 39.

"Школа предлагает все необходимое для развития технического и творческого мышления: от ИТ-полигона и 3D-программирования до учебных кабинетов, в которых учтены требования к современному процессу образования. Предусмотрены медиатека, спортивный и гимнастический залы, обеденный зал с панорамными окнами", – в свою очередь, добавил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Центральный участок фасада выполнен из стекла, за прозрачными панелями располагаются входной вестибюль и зона рекреации. В торце северного фасада предусмотрена площадка для отдыха, попасть на которую можно также напрямую из обеденного зала столовой.

Здание выделяется оригинальной архитектурой – неординарную форму ему придают изломы на парапетах, а также объемные элементы на фасаде, выполненном из клинкерной плитки и металлических кассет. Качественную инсоляцию зданию обеспечивает большое количество окон.

Территорию школьного двора благоустроили, разместив на ней уютные зоны отдыха, которые разделены между собой газонами, деревьями и кустарниками. Также во дворе построили современные спортивные площадки.

Особое внимание уделено вопросам безопасности: периметр огорожен, вход осуществляется через ворота и калитки с домофонными системами. В здании также предусмотрены условия для обучения и передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства учебного здания в Пресненском районе.

Возведение образовательных учреждений в центральных округах Москвы демонстрирует продуманный подход к развитию городской инфраструктуры и ориентировано на формирование гармоничной городской среды.

Возведение в российской столице соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".