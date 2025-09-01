Ефимов: на месте демонтированных домов в Москве возводят свыше 100 новостроек по реновации

Ефимов: на месте демонтированных домов в Москве возводят свыше 100 новостроек по реновации
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице активно продолжается реализация масштабной программы обновления жилого фонда

Сразу в 11 административных округах Москвы строят 113 современных жилых зданий на участках, где ранее располагались снесенные дома. Новый этап программы охватывает 53 района города, превращая освобожденные территории в благоустроенные жилые кластеры, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Одна из задач программы реновации – волновое переселение москвичей в новые жилые комплексы. Для этого мы возводим новостройки на месте ранее расселенных и демонтированных домов старого жилого фонда", – сообщил Владимир Ефимов.

Лидером по числу новых объектов жилой недвижимости стал район Кузьминки, где одновременно возводятся 12 ЖК. Существенная строительная активность наблюдается также в Юго-Восточном округе, где идут работы на 33 площадках. По 12 объектов реализуются на юго-западе и западе столицы. Северо-Восточный округ пока получил 11 новостроек, но этот показатель продолжает расти, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все жилые комплексы проектируются с учетом принципов инклюзивной среды: широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы обустраивают без перепадов уровней, обеспечивая комфортное перемещение маломобильных граждан и родителей с детьми. Во дворах создаются пешеходные маршруты, ориентированные на максимальное удобство горожан.

Подготовка участков под новое строительство ведется с применением технологии "умного сноса". Это современный способ демонтажа зданий, который минимизирует экологический ущерб и позволяет эффективно перерабатывать строительные материалы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении участников реновации в новостройку в районе Люблино.

Напомним, программа реновации действует в столице с 2017 года и охватывает интересы порядка миллиона жителей. В рамках проекта планируется расселить более пяти тысяч устаревших домов. Городские власти намерены существенно увеличить темпы ее реализации в ближайшее время, ориентируясь на задачи нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

