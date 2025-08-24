Ефимов: в СВАО документы на квартиры по реновации получили жители более 80 домов

Ефимов: в СВАО документы на квартиры по реновации получили жители более 80 домов
Владимир Ефимов Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Всего же в округе планируется переселить в новостройки более 86,5 тысяч жителей

С начала реализации программы реновации в Северо-восточном административном округе столицы документы на квартиры в новостройках получили 14,5 тысяч москвичей – жителей 81 старого дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, добавив, что все они уже переехали или находятся в процессе переезда в современные жилые комплексы.

"Только с начала этого года все жители 11 домов заключили договоры на новые квартиры. После расселения старые здания демонтируют, а на освободившихся земельных участках построят современные жилые кварталы для реализации программы реновации",

– рассказал Ефимов.

По его словам, всего в округе новые квартиры в домах по реновации получат жители почти 500 старых домов – это более 86,5 тысяч человек.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что в Бабушкинском районе договоры с городом заключили почти 3,6 тысяч человек, в Лосиноостровском – около 2,2 тысяч жителей. В Южном Медведкове ключи от квартир получили все участники программы реновации из 10 старых домов – это около двух тысяч человек.

Первые этажи всех возведенных по программе реновации новостроек спланированы как нежилые – они предназначены для магазинов, аптек, социальных объектов. Территории возле жилых комплексов уже благоустроены: там высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники, а также оборудованы детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тыс. домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

