Ефимов: в Москве построят еще шесть объектов здравоохранения при поддержке города

Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров

Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) помогает повысить качество жизни в городе, способствует развитию инфраструктуры и появлению дополнительных рабочих мест. В рамках МаИП в Москве создаются новые производства, технопарки, спортивные комплексы, образовательные и медицинские учреждения. Так, благодаря поддержке города в столице скоро появятся еще шесть объектов здравоохранения. Земля для реализации этих проектов уже выделена, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров",

– сообщил Владимир Ефимов, отметив, что данные масштабные инвестиционные проекты находятся на разных стадиях реализации.

В частности, два медицинских центра, оснащенных современной техникой, появятся в Раменках. "Для возведения этих объектов город выделил инвесторам более 3,4 гектара земли на Мосфильмовской и Минской улицах", - уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На 9-й Чоботовской аллее выделено свыше 2,4 гектара земли под строительство реабилитационно-медицинского центра со спортивным кластером. Новое здание медцентра площадью 9,4 тысячи квадратных метров построят на улице Лобачевского – это позволит расширить действующий там амбулаторно-диагностический и госпитальный медицинский центр. На улице Хлобыстова появится подстанция скорой медицинской помощи.

Земельные участки для реализации МаИП город предоставляет в аренду с 2016 года. Статус могут получить, в первую очередь, объекты социальной, спортивной, деловой и транспортной инфраструктуры. Так, на территории Мневниковской поймы в рамках МаИП формируется спортивный кластер, включающий в себя площадки для занятий большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном.