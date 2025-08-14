Ефимов: с начала года в Москве утвердили 30 проектов размещения инженерной инфраструктуры

В том числе 10 ППТ будут реализованы рамках Адресной инвестиционной программы

В Москве ведется серьезная работа по планированию и прокладке инженерных коммуникаций, без которых невозможна комфортная и безопасная жизнь в городе. Чтобы обеспечить всех горожан, в том числе жителей новостроек, водой, электричеством, теплом, только с начала текущего года было разработано и утверждено 30 проектов планировок территории (ППТ) для размещения различных объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С января по июль 2025 года город утвердил 30 ППТ для размещения более 125 километров различных объектов инженерной инфраструктуры. Из них 10 проектов будут реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы, а 20 – по заявкам ресурсоснабжающих организаций",

– сообщил Ефимов. Благодаря этому в Москве появится дополнительно почти 74 километра водопровода, 27 километров газопроводных и более 13 километров энергетических сетей, пояснил заммэра.

По словам председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, больше всего ППТ в 2025 году было подготовлено для активно развивающихся территорий Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Всего же с начала года в Москве спроектировали более 13 километров коммунально-хозяйственных систем, обеспечивающих жизнедеятельность города, а именно: систем водо– и электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Ранее сообщалось, что с момента присоединения к Москве территорий нынешних Троицкого и Новомосковского административных округов там была проведена масштабная работа по модернизации инженерной инфраструктуры. В частности, с 2012 года в ТиНАО проложили несколько сотен километров газопроводов больших диаметров, построили новые и отремонтировали действующие трансформаторные подстанции, очистные сооружения, системы водоснабжения и водоотведения.