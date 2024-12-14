Инженерную инфраструктуру ТиНАО модернизировали

На территории построили новые и отремонтировали действующие трансформаторный подстанции, очистные сооружения, газопроводы и водозаборные узлы

За 12 лет, прошедших с момента присоединения к Москве территорий нынешних Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы, там была проведена масштабная работа по модернизации инженерной инфраструктуры. С 2012 года в округах появилось более тысячи современных трансформаторных подстанций, 24 водозаборных узла, 11 очистных сооружений, кроме того, там проложили несколько сотен километров системообразующих газопроводов больших диаметров.

Обновление и строительство трансформаторных подстанций повышает надежность и качество электроснабжения жилых комплексов, производств, социально важных и инфраструктурных объектов, в числе которых автобусный парк и завод по производству литийионных батарей для электробусов около деревни Красная Пахра. Электросети оснащены цифровой интеллектуальной системой управления, которая позволяет дистанционно регулировать их работу. Неизолированные провода общей протяженностью 1,8 тысячи километров заменили на более надежные в эксплуатации самонесущие изолированные.

Увеличен и запас мощности. Так, в 2021–2022 годах при реконструкции подстанции "Битца" общую мощность силовых трансформаторов увеличили почти в пять раз. Во время работ применяли уникальные технические решения, снижающие воздействие на окружающую среду, например здесь установили трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью. Все это позволило привести систему электроснабжения округов к высокому столичному стандарту качества и надежности и создать резервы мощности.

Также в 2012 году началась масштабная работа по модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в ТиНАО. Сегодня объем воды, поставляемой в эти округа с Западной станции водоподготовки, увеличился более чем в пять раз – до 118 тысяч кубометров в сутки. Жители получают ресурс высокого качества, а также снижается нагрузка на артезианские источники и водный баланс территорий. Для надежного водоснабжения потребителей обновили 24 водозаборных узла, еще 18 перевели на воду Западной станции.

При обновлении системы водоотведения выводят из строя устаревшие очистные сооружения и перенаправляют сток на современные. Для этого строятся новые канализационные насосные станции (КНС). При реконструкции и строительстве очистных сооружений и переводе их на современные технологии внедряют глубокую биологическую очистку стока с удалением биогенных элементов (азота и фосфора), добавляют доочистку на дисковых микрофильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание, монтируют газоочистное оборудование

Кроме того, в ТиНАО создается распределительная система газоснабжения. Масштабный инфраструктурный проект, реализуемый с 2018 года, направлен на обеспечение теплоснабжения и бесперебойной подачи газа.