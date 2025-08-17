Ефимов: 55 тысяч семей воспользовались помощью города при переезде по реновации

Услуга предоставляется бесплатно

Более 55 тысяч участников программы реновации воспользовались помощью города при переезде в новые квартиры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, московский суперсервис "Переезд по программе реновации" является удобным цифровым помощником, который позволяет сделать процесс переезда в новую квартиру проще и комфортнее.

"Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одной из них – "Помощь в переезде" – уже воспользовались более 55 тысяч семей, переехавших по программе реновации. Город бесплатно предоставил горожанам грузчиков и автомобили",

– сообщил Ефимов. Он пояснил, что оставить заявку на перевозку вещей можно онлайн на портале mos.ru либо в очно центрах информирования по переселению. Благодаря единой сетке записи, которую разработали в Департаменте градостроительной политики, длительные ожидания предоставления услуги и пересечения временных слотов исключены.

По данным министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, бесплатная услуга "Помощь в переезде" востребована во всех округах столицы. В частности, на юго-востоке города заявки на грузчиков и автомобиль подали 9,8 тысячи семей, примерно столько же – на востоке. В САО услугой воспользовались восемь тысяч раз, в ЗАО услугой воспользовались 6,7 тысячи семей.

Общая инструкция, которая также представлена в суперсервисе "Переезд по программе реновации", поможет правильно подготовиться к переезду, например, узнать, какие документы нужны для оформления договора. А настроив индивидуальные параметры, в суперсервисе можно получить рекомендации по переезду для каждой конкретной жизненной ситуации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на данном этапе в столице построено 6,2 млн квадратных метров жилья по программе реновации. Это позволяет обеспечить новыми квартирами жителей более 1,3 тыс. старых домов. В общей сложности с начала реализации программы удалось переселить уже более 220 тысяч москвичей.