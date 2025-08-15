Ефимов: более 800 москвичей поэтапно переселят по реновации в Останкинском районе

Курс рубля
Город направил предложения равнозначного жилья жителям семи старых многоквартирных домов на улицах Бочкова, Академика Королева, Большой Марьинской и 3-й Новоостанкинской. Они смогут поэтапно подобрать подходящую квартиру в новостройке на улице Годовикова, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В рамках текущего этапа в Останкинском районе переселят порядка 800 москвичей. Новый дом на улице Годовикова будет вторым в районе, который был построен и передан под нужды программы реновации.
"Переселение жителей здесь началось весной прошлого года, и сегодня оно коснулось уже более 1,3 тысячи человек из 10 старых домов. Всего в Останкинском районе планируется переселить около 6,7 тысячи москвичей из 43 старых зданий", – пояснил Ефимов.
Все новые жилые комплексы для переселения строят с учетом возможности проживания маломобильных граждан и соблюдением норм безбарьерной среды. Первые этажи новостроек отводят под объекты сферы услуг или социального назначения для развития городской инфраструктуры.
Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, к выбору квартир уже приступили 120 жителей дома на улице Бочкова. Следом смогут определиться с выбором около 200 жителей домов на Большой Марьинской. В сентябре приглашения получат порядка 520 граждан из домов на улицах Академика Королева и Новоостанкинской.
"Жилье в новостройках сдается с улучшенной готовой отделкой по стандартам реновации: в нем не нужно делать ремонт, кроме того, там установили сантехнику и осветительные приборы", – отметила Соловьева.
В новостройке на Годовикова имеется 488 квартир с улучшенной отделкой, общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Внутри подъездов также предусмотрены помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Проходы в ЖК – сквозные, поэтому через них можно попасть как на внешнюю парковочную зону, так и во внутреннюю с детскими площадками.
"На придомовой территории проведено комплексное озеленение: специалисты высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения",
– уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс возвели в районе, где поблизости располагаются учебные заведения, больницы, кафе, магазины, а также в шаговой доступности находится станция метро "Алексеевская".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. За это время свыше 220 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир.
