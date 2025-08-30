Ефимов: в СЗАО под заселение передали более 20 новостроек по реновации

Свыше 12,8 тысяч человек уже переехали в новые дома

На территории Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы активно продолжается реализация масштабной программы реновации. С момента запуска проекта здесь введено в эксплуатацию 21 жилое здание, предназначенное для переезда жителей из устаревшего фонда. Общая площадь новых квартир превысила 350 тысяч "квадратов", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь квартир превышает 350 тысяч квадратных метров. Сейчас в них переехали или находятся в процессе переселения более 12,8 тысячи москвичей. Всего на северо-западе столицы в программу реновации включено 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тысяч горожан",

– рассказал Ефимов.

Первый дом для новоселов в СЗАО был сдан в 2021 году – на Парковой улице в Митине. С тех пор программа охватила шесть районов округа.

Все новостройки возводятся по принципам доступной среды. В подъездах увеличена ширина проемов, лифтовые холлы и входные группы организованы без перепадов уровней. Дополнительно благоустроены прилегающие территории: высажены растения, устроены спортивные и детские площадки, установлено уличное освещение.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, район Хорошево-Мневники стал лидером по числу новых зданий – здесь построено шесть домов. В Северном и Южном Тушине, а также в Щукине – по четыре, в Покровском-Стрешневе – два.

Жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой, полностью готовые к заселению. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что около 2,9 тысячи человек уже получили ключи в Хорошево-Мневниках, еще 2,6 тысячи – в Северном Тушине. В Покровском-Стрешневе на сегодняшний день документы оформили свыше двух тысяч переселенцев.

Для поддержки москвичей на всех этапах переезда в новых ЖК работают центры информирования. Там можно получить консультации и помощь в оформлении документов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, охватывает почти миллион горожан и предполагает расселение более пяти тысяч старых зданий. В соответствии с указаниями мэра Москвы Сергея Собянина, ее темпы были удвоены. Проект развивается в рамках национального курса на улучшение городской инфраструктуры и качества жизни.