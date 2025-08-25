Ефимов: в САО стартовало заселение еще одного дома по реновации

Всего же в Головинском районе новые квартиры получат более 32 тысяч москвичей

В Головинском районе Москвы под заселение по программе реновации передали еще одну новостройку. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, около 300 жителей двух старых домов уже приступили к осмотру квартир в жилом комплексе во 2-м Лихачевском переулке.

"Для них на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Здесь жители могут задать любые вопросы о будущем переезде и оформить заказ на услуги в рамках суперсервиса “Переезд по программе реновации”. Всего в Головинском районе новые квартиры получат более 32 тысяч горожан – жителей 137 домов",

– рассказал Владимир Ефимов.

В построенном по программе реновации жилом комплексе 148 квартир общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. При строительстве дома были предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, смонтированы лифты, а также обустроены комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, для досуга жителей на территории новостройки оборудованы площадки для активного отдыха и спорта, а для безопасности и комфорта установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что к осмотру квартир в новом доме почти 300 жителей двух старых пятиэтажек приступили 18 августа, всем им город направил письма с предложениями равнозначного жилья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.