Ефимов: более 500 человек переедут в дом на Илимской по реновации
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В районе Лианозово продолжается активная реализация масштабной программы реновации

В новом жилом комплексе на улице Илимская, д. 5 более 500 москвичей из трех ветхих домов уже приступили к просмотру квартир, куда в скором времени планируется их переселение. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что здание стало вторым по счету в этом районе, построенным в рамках программы обновления жилого фонда столицы.

"Всего в районе Лианозово предстоит расселить пять домов старого жилого фонда. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой получат свыше 800 москвичей",

– сообщил Владимир Ефимов.

В новом доме 230 квартир общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Внимание уделено в том числе вопросам доступной среды: четыре квартиры адаптированы для маломобильных граждан. В них расширены проходы, а также оборудованы санузлы с поручнями.

"Первый этаж нежилой, сейчас там открыт Центр информирования по переселению, а в будущем появятся объекты социально-бытовой инфраструктуры",

– проинформировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка возведена в локации с насыщенной инфраструктурой. Рядом находятся школы, медицинские учреждения, магазины и станция метро "Алтуфьево". Придомовая территория уже благоустроена: установлены спортивная и детская площадки, а также зоны для отдыха.

По данным столичных властей, 552 жителя старых домов получили предложения о переезде в июне. Почти все уже сделали выбор, а 95 человек заключили договоры. Для удобства горожан предусмотрен суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru, с помощью которого можно подать документы, забронировать время визита и получить подробную инструкцию по переезду, добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении участников программы реновации в новостройку в районе Люблино на юго-востоке Москвы.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, охватывает более миллиона жителей столицы. Она должна обеспечить комфортное и современное жилье взамен устаревшего жилого фонда. Строительство ведется в соответствии с приоритетами национального проекта "Инфраструктура для жизни", а Москва остается в числе лидеров по объемам ввода жилья.

