Ефимов: новые квартиры по реновации получили почти 19 тысяч жителей САО

Программа реновации в столице продолжает уверенно набирать обороты

В Северном административном округе Москвы новые квартиры в современных жилых домах уже получили около 19,1 тысячи человек. Эти горожане ранее проживали в 85 устаревших зданиях, подлежащих сносу. Все они успешно оформили документы на равнозначное жилье и переехали в новостройки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего в Северном административном округе планируется переселить в новостройки 109 тысяч москвичей из 515 старых домов. Сейчас город уже передал для участников программы реновации 55 современных жилых комплексов",

– подчеркнул Ефимов.

Каждое из расселенных зданий будет демонтировано, а на его месте появится современный жилой комплекс. Вместе с жильем власти обеспечивают развитие городской среды: первые этажи новых домов займут магазины, салоны красоты, аптеки, кафе и другие важные для жителей объекты. Территории благоустраиваются, создаются зоны отдыха и пространства с учетом потребностей всех категорий граждан.

Очень активным в переселении оказался Бескудниковский район – здесь переехали жильцы 24 домов, это более 6,6 тысячи человек. В Дмитровском районе новые квартиры получили почти 2,8 тысячи москвичей из 16 зданий, а в Головинском – около 3,4 тысячи из 12. Все квартиры соответствуют современным стандартам комфорта и адаптированы под требования безбарьерной среды, уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Процесс оформления документов организован таким образом, чтобы быть максимально удобным для горожан. Специалисты городского департамента сопровождали участников программы на каждом этапе, помогая оперативно заключать договоры на новое жильё в центрах информирования.

Северный округ – лишь часть масштабной программы, утвержденной в 2017 году. В целом по Москве реновация охватывает около миллиона человек и предполагает расселение свыше 5100 зданий. На сегодняшний день по всей столице построены десятки современных жилых комплексов, а в САО уже передано 55 таких домов. Всего в округе планируется переселить более 109 тысяч москвичей из 515 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Программа реновации в Москве стала одним из крупнейших проектов в сфере городского развития и продолжается в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Программу утвердили в августе 2017 года. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.