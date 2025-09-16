Ефимов: на востоке Москвы построили 66 новостроек в рамках реализации программы реновации

Рядом с новыми домами провели благоустройство территорий

С момента запуска программы реновации в Восточном административном округе возвели 66 современных, комфортабельных ЖК. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 12 районах Восточного административного округа с начала реализации программы реновации построили 66 домов общей жилой площадью 1,1 миллиона квадратных метров. В них оборудовали более 19 тысяч квартир, в каждой из которых выполнена улучшенная отделка", – сообщил Владимир Ефимов.

Ефимов обратил особое внимание на то, что рядом с новыми жилыми домами провели благоустройство: оборудовали детские и спортплощадки, сделали зоны отдыха, там появились зеленые насаждения. Всего на востоке Москвы в программу реновации вошли 1062 дома, в новые квартиры переедут более 209 тысяч жителей.

В подъездах новых домов сделали просторные вестибюли и лифтовые холлы, предусмотрели колясочные и помещения для консьержей. Все ЖК построены по принципу безбарьерной среды, чтобы общественными пространствами было удобно пользоваться каждому. Коридоры в подъездах широкие, а входные зоны и лифтовые холлы находятся на одном уровне, без ступеней. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться и родителям с колясками, и маломобильным жителям столицы.

"С начала реализации программы реновации в районе Перово построили 13 многоквартирных домов, там спроектировано в общей сложности более 2,4 тысячи квартир. А в Северном Измайлове – 11 новостроек, где суммарно оборудовано 3,6 тысячи квартир", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также подчеркнул, что все жилые комплексы построены из надежных материалов с использованием современных энергоэффективных технологий и полностью соответствуют высоким стандартам программы реновации.

Ранее глава столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как реновация меняет районы главного города России.

Программа реновации, запущенная в 2017 году, охватывает более миллиона москвичей. Она должна обеспечить комфортное и современное жилье взамен устаревшего жилого фонда. Возведение ЖК ведется в соответствии с приоритетами нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а Москва остается в числе лидеров по объемам ввода жилья, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.