Ефимов: на севере Москвы возвели 57 новостроек для реализации программы реновации

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
За все время реализации программы реновации в Северном административном округе столицы появилось 57 новостроек. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их построили в девяти районах на севере города, общая площадь этих жилых комплексов достигает 866 тысяч квадратных метров.
По словам чиновника, всего в данных домах предусмотрено порядка 15 тысяч квартир, готовых к заселению.
"Всего на севере столицы предстоит расселить 515 домов. Новые квартиры получат около 109 тысяч жителей округа. Они переедут в новостройки, возведенные по стандартам программы реновации, с комфортными подъездами и благоустроенной придомовой территорией", – подчеркнул Ефимов.
В новом жилье выполнена улучшенная отделка по стандартам реновации: люди получают квартиры с поклеенными обоями, уложенным ламинатом, установленными дверьми, выключателями, розетками и сантехникой. Поэтому они могут въезжать в квартиры сразу и не тратить время на ремонт.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала реализации программы в Головинском и Бескудниковском районах появилось 16 новостроек, в Западном Дегунине и Дмитровском – по шесть, а еще пять построили в Тимирязевском.
"В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовые территории комплексно благоустроены: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга жителей оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Все построенные жилые комплексы располагаются в районах с развитой инфраструктурой, где в близком доступе находятся необходимые социально-значимые объекты для комфортной жизни. Каждое здание возводили по индивидуальному проекту, который учитывает особенности архитектурного ландшафта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.
Европейцев возмутил неожиданный наплыв граждан РФ минувшим летом
Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами