Ефимов: на севере Москвы возвели 57 новостроек для реализации программы реновации

Всего в округе предстоит расселить более 500 домов старого жилого фонда

За все время реализации программы реновации в Северном административном округе столицы появилось 57 новостроек. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их построили в девяти районах на севере города, общая площадь этих жилых комплексов достигает 866 тысяч квадратных метров.

По словам чиновника, всего в данных домах предусмотрено порядка 15 тысяч квартир, готовых к заселению.

"Всего на севере столицы предстоит расселить 515 домов. Новые квартиры получат около 109 тысяч жителей округа. Они переедут в новостройки, возведенные по стандартам программы реновации, с комфортными подъездами и благоустроенной придомовой территорией", – подчеркнул Ефимов.

В новом жилье выполнена улучшенная отделка по стандартам реновации: люди получают квартиры с поклеенными обоями, уложенным ламинатом, установленными дверьми, выключателями, розетками и сантехникой. Поэтому они могут въезжать в квартиры сразу и не тратить время на ремонт.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала реализации программы в Головинском и Бескудниковском районах появилось 16 новостроек, в Западном Дегунине и Дмитровском – по шесть, а еще пять построили в Тимирязевском.

"В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовые территории комплексно благоустроены: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга жителей оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Все построенные жилые комплексы располагаются в районах с развитой инфраструктурой, где в близком доступе находятся необходимые социально-значимые объекты для комфортной жизни. Каждое здание возводили по индивидуальному проекту, который учитывает особенности архитектурного ландшафта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.