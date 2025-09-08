Ефимов: на востоке Москвы готовы к заселению шесть новостроек по реновации

Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Город предлагает жителям бесплатную помощь при переезде

С начала текущего года на востоке Москвы под переселение в рамках программы реновации переданы шесть новостроек. Их общая площадь составила более 100 тысяч "квадратов". Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. Тогда под заселение передали новостройку на 5-й Парковой улице. Сейчас количество таких жилых комплексов достигло 63. Из них шесть передали под заселение с начала года. Их общая площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров", – сообщил Владимир Ефимов.

Он также отметил, что уже заселились в новые квартиры или находятся в процессе переезда порядка 36,6 тысячи человек. Всего в рамках проекта реновации в Восточном АО будут расселены 1062 старых дома.

Дворы новых жилых комплексов благоустроены, там возвели современные площадки для спорта и отдыха.

"Шесть переданных под заселение новостроек расположены в трех районах. Три из них находятся в районе Косино-Ухтомский, две – в Новогирееве, еще одна – в Измайлове. Город предоставил участникам программы реновации квартиры, в которых выполнена улучшенная отделка. Это позволяет переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отдельно подчеркнул, что городские власти предлагают горожанам воспользоваться бесплатной помощью при переселении в новые квартиры. Оставить заявки на вызов грузчиков и автомобиль можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

В новые ЖК переезжают москвичи из 16 старых домов.

"Переселение в новые дома, переданные для целей реновации с начала года в Восточном административном округе, затронуло около 2,5 тысячи человек. Из них в районе Новогиреево к переселению приступили 1,8 тысячи жителей из девяти старых домов, в районе Косино-Ухтомский – около 380 человек из пяти отселяемых зданий. А в Измайлове предложения равнозначных квартир в новом ЖК получили более 280 горожан из двух домов", – сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она отметила, что на данный момент порядка 2,2 тысячи горожан уже определились с выбором предложенного жилья.

Ранее глава столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как реновация меняет районы главного города России.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, охватывает более миллиона жителей столицы. Она должна обеспечить комфортное и современное жилье взамен устаревшего жилого фонда. Строительство ведется в соответствии с приоритетами нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а Москва остается в числе лидеров по объемам ввода жилья, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

