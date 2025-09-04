Ефимов: по программе реновации в Люблине передали под заселение уже 17 новостроек

В них суммарно оборудовано более пяти тысяч квартир

С начала реализации программы реновации в районе Люблино Юго-Восточного АО под заселение передали 17 новостроек. Во всех домах были оборудованы квартиры с готовой улучшенной отделкой. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала реализации программы реновации в районе Люблино под заселение москвичам передали 17 новых жилых комплексов. В них суммарно оборудовано более пяти тысяч квартир – это 292,2 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас туда переехали или находятся в процессе переселения около 4,3 тысячи семей", – сообщил Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего по программе реновации в Люблине будет переселено около 10,3 тысячи семей из 152 старых домов.

В рамках реализации программы реновации горожанам предоставляется комфортное жилье в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой.

"Из 17 новостроек две передали под заселение с начала года. Они расположены на Краснодонской и Люблинской улицах. Там в общей сложности спроектировано 600 квартир с готовой улучшенной отделкой. Это позволяет участникам программы реновации переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт",

– в свою очередь, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он также отметил, что все подъезды оснащены современными лифтами, в них оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Также было проведено благоустройство придомовых территорий: во дворах появились зеленые насаждения, для жильцов оборудовали площадки для активного отдыха и спортивных занятий.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 17-ю новостройку по программе реновации, переданную под заселение в районе Люблино, переедут более 600 москвичей, или 220 семей, из трех старых домов.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, охватывает более миллиона жителей столицы. Она должна обеспечить комфортное и современное жилье взамен устаревшего жилого фонда. Строительство ведется в соответствии с приоритетами нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а Москва остается в числе лидеров по объемам ввода жилья.