Ефимов: около семи тысяч семей на юго-западе Москвы получили квартиры по реновации

С момента запуска столичной программы реновации в Юго-Западном административном округе свое жилье обновили почти семь тысяч семей. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что переселение в этом округе началось в 2018 году, и первыми новоселами стали жители Краснолиманской улицы.

"На сегодня новоселье в округе отпраздновали около семи тысяч семей из 10 районов. В частности, в Конькове в новые квартиры переехали 1,5 тысячи семей, в Академическом – около 1,4 тысячи, а в Зюзине – более 1,3 тысячи. Еще свыше 650 семей отпраздновали новоселье в районе Котловка",

– подчеркнул Ефимов.

Всего же в ЮЗАО по программе реновации улучшат жилищные условия более 43 тысяч семей.

Для удобства москвичей работают центры информирования, открытые в новых жилых комплексах. Там специалисты помогают жителям с решением всех организационных вопросов. Кроме того, горожане могут самостоятельно воспользоваться сервисом "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что наиболее востребованной услугой сервиса стала бесплатная помощь в перевозке вещей. В ЮЗАО ей воспользовались 4,7 тысячи семей, среди которых почти тысяча – жители Конькова, 938 семей – из Академического района и 908 – из Зюзина.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что на mos.ru доступна подробная инструкция по подготовке к переселению. Она включает перечень необходимых документов и ссылки на сопутствующие услуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы. Программа реновации, утвержденная в 2017 году, охватывает почти миллион москвичей и предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов. По поручению столичного градоначальника темпы ее реализации были ускорены, а столица продолжает оставаться лидером по объемам строительства в стране, двигаясь в русле национального проекта "Инфраструктура для жизни".