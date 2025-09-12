Ефимов: 55 новостроек передали под заселение по реновации в 14 районах СВАО

В рамках реализации проекта для горожан формируют удобную городскую среду

С начала реализации программы реновации в Северо-Восточном АО Москвы под заселение было передано 55 новостроек. Они находятся в 14 районах. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 2018 году под заселение по программе реновации в СВАО передали первые новостройки на улицах Полярной и Летчика Бабушкина, а также в проезде Дежнева. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло 55 – там оборудовали более 12 тысяч квартир общей площадью свыше 650 тысяч квадратных метров. На сегодня в них переехали или еще находятся в процессе переселения 8,9 тысячи семей", – сообщил Ефимов.

Он также добавил, что в рамках реализации проекта по переселению в Северо-Восточном АО будут расселены 499 домов. Ключи от нового жилья будут вручены около 32 тысячам семей.

В рамках программы реновации в Москве не только строят современные жилые комплексы, но и формируют удобную городскую среду для горожан. Первые этажи домов делают нежилыми, там размещаются объекты социального и бытового назначения. Кроме того, дворы организуют по принципу "территория без машин": автомобили ставят на специально оборудованных подземных или наземных парковках, а внутреннее пространство отводят для детских игр, спорта и спокойного отдыха жителей.

"55 новостроек расположены в 14 районах Северо-Восточного административного округа. В частности, 10 домов передали под заселение в Лосиноостровском районе, по восемь – в Южном Медведкове и Бабушкинском районе, еще по пять жилых комплексов – в Марьиной Роще и Северном Медведкове. В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. В квартирах выполнена улучшенная отделка", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также обратил особое внимание на то, что горожане таким образом получают прекрасную возможность заселиться в новые квартиры сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. Кроме того, они могут бесплатно воспользоваться услугами грузчиков и грузовыми автомобилями в рамках услуги “Помощь в переезде”. Заказать ее можно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению

За все время действия программы в СВАО город предложил комфортные квартиры в 55 новых ЖК москвичам из 128 расселяемых домов.

"В Бабушкинском районе за все время реализации программы к переселению в новостройки приступили более 1,4 тысячи семей из 22 старых зданий, в Лосиноостровском – свыше 1,2 тысячи семей из 20 таких домов, а в Южном Медведкове – почти 900 семей из 10 пятиэтажек, включенных в программу реновации. Сейчас большинство горожан уже оформили документы и стали правообладателями современных квартир", – сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее глава столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как реновация меняет районы главного города России.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, охватывает более миллиона жителей столицы. Она должна обеспечить комфортное и современное жилье взамен устаревшего жилого фонда. Строительство ведется в соответствии с приоритетами нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а Москва остается в числе лидеров по объемам ввода жилья, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.