Ефимов сообщил о переезде четырех тысяч семей по программе реновации в ТиНАО

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Всего в округах под расселение попадает более 260 домов старого жилого фонда

Более четырех тысяч семей получили новое жилье в рамках реализации программы реновации в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Чиновник напомнил, что первый новый жилой комплекс под переселение в ТиНАО был передан в 2020 году – тогда порядка 200 семей стали участниками программы.

"Сегодня уже более четырех тысяч семей переехали в новые квартиры, оборудованные по стандартам программы реновации. Так, в Троицком административном округе новоселье отпраздновали более 1,3 тысячи семей, а в Новомосковском – свыше 2,7 тысячи", – указал Ефимов.

По словам заммэра, всего по планам реализации программы реновации в ТиНАО предстоит расселить 268 домов, в результате новые квартиры в новостройках получат около девяти тысяч семей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что более 2,4 тыс. семей при переселении воспользовались бесплатной услугой города "Помощь в переезде". В Троицком округе заявки на предоставление грузчиков и грузовых автомобилей подали 800 семей, а в Новомосковском – 1,6 тысячи. 

Все новостройки, возведенные для нужд программы реновации, оборудованы лифтами, специальными комнатами для консьержей, помещениями для хранения колясок и велосипедов. 

"Первые этажи домов – нежилые. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Подготовиться к предстоящему переезду москвичи могут с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там размещена специальная инструкция, где содержатся подробные сведения о документах, требующихся для оформления договора, а также даны ссылки на прочие полезные услуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация преображает районы столицы.

