Ефимов: жители 162 старых домов переехали по программе реновации с начала года

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Переселение коснулось почти 27 тысяч человек

С начала года по программе реновации было полностью переселено 162 дома из старого жилого фонда. Проживавшие там жители уже переехали в новые квартиры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, с момента действия программы реновации было расселено больше тысячи старых многоквартирных домов. Из них этом году удалось осуществить переселение более 160 зданий.

"В новые квартиры переехали москвичи из 11 округов столицы. В частности, в Восточном административном округе освободили 54 дома, в Юго-Восточном – 28, а в Западном – 17. Всего по программе реновации предстоит расселить 5176 зданий", – отметил Владимир Ефимов.

Расселение затронуло 49 столичных районов. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего домов освободили в районе Люблино – 15. В Гольянове жители 13 многоэтажек получили новые квартиры, а в Перове – девять. После переселения старые дома демонтируют, а на их месте возведут новые ЖК для нужд программы реновации.

"Во всех новостройках соблюдены принципы безбарьерной среды. Так, в подъездах широкие коридоры и проходы, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться маломобильным жителям", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в расселенных с начала года домах проживали почти 27 тысяч человек. На востоке столицы новое жилье получили 9,5 тысячи горожан из 54 домов старого жилого фонда, на юго-востоке – 5,3 тысячи жителей 28 зданий, а на западе в новые квартиры переехали 2,6 тысячи москвичей из 17 домов.

"Вместе с обновлением жилищного фонда преображается и городская инфраструктура. На первых этажах новостроек открываются магазины, аптеки, пекарни, пункты выдачи заказов, другие предприятия сферы услуг, обеспечивая удобство для всех жителей районов, затронутых программой реновации", – отметила Соловьева.

Москвичи, как правило, получают новое жилье в тех же районах, где они проживали ранее. Единственные исключения – ТиНАО и Зеленоград. Там жителей переселяют в границах округов. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.

