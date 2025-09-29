Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Более 690 новых рабочих мест появится в Перове благодаря застройке бывшей промзоны "Прожектор". Ее реорганизуют по программе комплексного развития территорий, соответствующий проект уже опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На участке площадью 16,9 гектара сформируют квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров", – рассказал Владимир Ефимов.
Новый жилой комплекс возведут на участке, расположенном в границах 1-го, 2-го, 3-го проездов Перова Поля и Зеленого проспекта. В пешей доступности от него располагается станция "Перово" Калининской линии метро. Также там появятся поликлиника, образовательный комплекс со школой на две тысячи учеников и детским садом, способным вместить порядка 350 воспитанников, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.
"Свыше 194 тысяч квадратных метров придется на квартиры в жилых домах, из которых 19,4 тысячи квадратных метров выделят для реализации программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о комплексном развитии территорий в семи районах.
Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему
Незалежный политик зря время не терял