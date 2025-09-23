Ефимов: в Щербинке возвели учебный корпус для школы № 2122 с необычными фасадами

Здание увеличит вместимость учреждения на 400 мест

Новый учебный корпус появился в районе Щербинка – он стал частью школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, здание может вместить 400 учеников.

Корпус возводили в два этапа в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Его пристроили к основному зданию школы на 700 мест, которое появилось в 2023 году. Оно состоит из четырех этажей, общая площадь которых достигает более 12 тысяч квадратных метров. Внутренние и наружные работы проводились с учетом современных стандартов и потребностей учеников.

"Площадь нового учебного корпуса, который построили на месте демонтированного старого здания, превышает пять тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 400 учеников. С основным корпусом его соединяет теплый переход на уровне второго этажа. Благодаря строительству нового корпуса вместимость школы № 2122 увеличилась до 1100 мест, а общая площадь учреждения превысила 17 тысяч квадратных метров", – пояснил Ефимов.

В новом здании три этажа. В них располагаются кабинеты для старших классов, творческих и спортивных занятий, универсальные и специализированные помещения для проведения уроков, лабораторно-исследовательские комплексы, рекреации и другие пространства.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, внутри корпуса есть медиатека, зал для проведения мероприятий, мастерские, класс для шахматного кружка и кабинет педагога-психолога.

"В новом учебном корпусе созданы все условия для научно-исследовательской деятельности. На базе ИТ-полигона школьники изучают 3D-моделирование, робототехнику и программирование", – отметил чиновник.

Внешнее оформление здание выполнено с помощью навесных керамогранитных панелей серых тонов и клинкерной керамики, которые украсили декоративными элементами из перфорированного металла, напоминающие ветви деревьев. На прилегающей территории оборудовали игровые площадки, спортивную зону, выполнили озеленение и установили малые архитектурные формы. Также оба корпуса школы оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, управления эвакуацией и охранным пунктом.

Выполнение работ на участке контролировал Мосгосстройнадзор, специалисты которого осуществили 11 выездных проверок.

Ранее о завершении строительства нового корпуса школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.