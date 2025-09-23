Ефимов: в Щербинке возвели учебный корпус для школы № 2122 с необычными фасадами

Ефимов: в Щербинке возвели учебный корпус для школы № 2122 с необычными фасадами
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Здание увеличит вместимость учреждения на 400 мест

Новый учебный корпус появился в районе Щербинка – он стал частью школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, здание может вместить 400 учеников.

Корпус возводили в два этапа в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Его пристроили к основному зданию школы на 700 мест, которое появилось в 2023 году. Оно состоит из четырех этажей, общая площадь которых достигает более 12 тысяч квадратных метров. Внутренние и наружные работы проводились с учетом современных стандартов и потребностей учеников.

"Площадь нового учебного корпуса, который построили на месте демонтированного старого здания, превышает пять тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 400 учеников. С основным корпусом его соединяет теплый переход на уровне второго этажа. Благодаря строительству нового корпуса вместимость школы № 2122 увеличилась до 1100 мест, а общая площадь учреждения превысила 17 тысяч квадратных метров", – пояснил Ефимов.

В новом здании три этажа. В них располагаются кабинеты для старших классов, творческих и спортивных занятий, универсальные и специализированные помещения для проведения уроков, лабораторно-исследовательские комплексы, рекреации и другие пространства.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, внутри корпуса есть медиатека, зал для проведения мероприятий, мастерские, класс для шахматного кружка и кабинет педагога-психолога. 

"В новом учебном корпусе созданы все условия для научно-исследовательской деятельности. На базе ИТ-полигона школьники изучают 3D-моделирование, робототехнику и программирование", – отметил чиновник.

Внешнее оформление здание выполнено с помощью навесных керамогранитных панелей серых тонов и клинкерной керамики, которые украсили декоративными элементами из перфорированного металла, напоминающие ветви деревьев. На прилегающей территории оборудовали игровые площадки, спортивную зону, выполнили озеленение и установили малые архитектурные формы. Также оба корпуса школы оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, управления эвакуацией и охранным пунктом.

Выполнение работ на участке контролировал Мосгосстройнадзор, специалисты которого осуществили 11 выездных проверок. 

Ранее о завершении строительства нового корпуса школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По теме

США и ЕС сговорились за спиной России ради нового удара

Запад продолжает атаковать нашу страну

"Увидите меня в париках": Симоньян раскрыла правду о своей болезни

Знаменитость поделилась, к чему готовится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей