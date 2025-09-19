Ефимов: в Новой Москве построили новый детский сад для 220 воспитанников

В здании предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья

В районе Коммунарка закончилось возведение детсада на 220 мест. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Коммунарка завершилось строительство трехэтажного дошкольного образовательного объекта площадью свыше 4,8 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на 220 воспитанников. В нем предусмотрено девять групповых ячеек, медицинский и пищеблок полного технологического цикла, физкультурный и музыкальный залы", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов также обратил особое внимание на то, что прилегающая к заведению территория была благоустроена.

Детсад передали в городскую систему образования, он уже принял первых воспитанников. Заведение стало частью социнфраструктуры возводимого ЖК "Саларьево парк".

Внутренние помещения оформлены в пастельной цветовой гамме. Для отделки застройщик применил современные износостойкие материалы, которые соответствуют санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным нормам. В частности, в групповых комнатах на первом этаже устроены полы с подогревом.

"На территории детского сада обустроили площадку для мероприятий, девять прогулочных зон с теневыми навесами, а также физкультурную площадку. Там сделали пешеходные дорожки, высадили деревья, кустарники, разбили цветники, провели энергоэффективное освещение", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Овчинский особо отметил, что в здании и на прилегающей территории предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Возведение детсада с марта 2023 года проходило под контролем Мосгосстройнадзора. В Москве особое внимание уделяется качеству объектов социальной инфраструктуры и срокам их возведения. Инспекторы Комитета провели на стройплощадке 12 выездных проверок хода строительства. В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии построенного здания требованиям утвержденной проектной документации. Это уже восьмой детский сад на территории жилого комплекса в районе Коммунарка.

Девелопер проекта – компания "ПИК".

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Коммунарки.

Возведение в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".