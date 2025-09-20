Ефимов: более 800 жителей района Марфино начали переселение в ЖК по реновации

Всего в этом районе будет расселено 37 старых домов

На северо-востоке столицы в районе Марфино начался процесс переселения горожан в новый дом, возведенный по программе реновации на улице Академика Королева. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Под заселение по программе реновации передали жилой комплекс по адресу: улица Академика Королева, дом 23. Туда переедут более 800 жителей пяти старых домов, находящихся на улицах Академика Комарова и Академика Королева. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. К его специалистам участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда. В будущем на этом месте откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", – сообщил Владимир Ефимов.

Он также отметил, что всего в этом районе будет расселено 37 старых домов, ключи от нового комфортабельного жилья получат около семи тысяч москвичей.

Новый дом построен в районе с развитой городской инфраструктурой. Недалеко находятся станции Останкино третьего Московского центрального диаметра, "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро, парки "Останкино" и "Дубовая роща", школы, детсады и медучреждения.

"В жилом комплексе на улице Академика Королева 431 квартира общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры город адаптировал для проживания маломобильных горожан – там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные и оконные ручки и розетки расположены на доступном уровне", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также обратил особое внимание на то, что в подъездах установили современные лифты, обустроили комнаты для консьержей, а также помещения для хранения велосипедов и колясок. Территорию вокруг дома комплексно благоустроили: посадили деревья и кустарники, сделали газоны и цветники. Во дворе появились площадки для спорта и активного отдыха.

Для того чтобы сотрудники Центра информирования могли уделить каждой семье необходимое внимание при осмотре квартир и оформлении документов, переселение решили организовать поэтапно.

"Первыми предложения равнозначных квартир в конце августа получили около 150 жителей дома 22 на улице Академика Королева. Осматривать жилье они начали 15 сентября. Затем определяться с выбором квартир будут их соседи из домов 20 и 26. В начале октября на осмотр квартир пригласят около 280 москвичей из дома 16 на улице Академика Королева и дома 9А на улице Академика Комарова", – уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она также отметила, что так как город предоставляет квартиры с выполненным ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами, участники программы смогут заселиться в новые дома сразу после оформления всех документов.

В столичном Департаменте информационных технологий сообщили, что для подготовки к предстоящему переезду можно воспользоваться общей инструкцией, размещенной в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. В ней подробно описан порядок переселения, приведен перечень необходимых документов для заключения договора и даны ссылки на полезные сервисы. Кроме того, при настройке параметров переезда пользователи смогут получить инструкцию, адаптированную под их конкретную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что программа реновации заметно меняет облик столичных районов.

Запущенная в 2017 году инициатива по проведению реновации охватывает более миллиона жителей города и направлена на то, чтобы заменить старый жилой фонд на современные и удобные квартиры. Как напомнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, строительство новых комплексов ведется с учетом приоритетов нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а Москва продолжает оставаться одним из лидеров по объемам ввода жилья.