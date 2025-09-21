Ефимов: в детсаду в Новой Москве благоустроили 12 прогулочных зон

Ефимов: в детсаду в Новой Москве благоустроили 12 прогулочных зон
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Детский сад уже начал принимать первых воспитанников

В детском саду в районе Коммунарка были оборудованы современные залы для занятий спортом и музыкой, на прилегающей территории появилось 12 современных прогулочных зон. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Детский сад переменной этажности от одного до трех этажей, который построили в районе Коммунарка, имеет площадь свыше 5,6 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 300 воспитанников. Внутри детского сада оборудовали медицинский пункт, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного технологического цикла, а также 12 групповых ячеек. В каждой из них предусмотрена раздвижная штора, что позволит разделять игровую и спальную зоны", – сообщил Владимир Ефимов.

Он отметил, что рядом со зданием обустроили 12 прогулочных зон с игровыми площадками. Девелопер передал дошкольное учреждение в систему столичного образования, и детский сад уже начал принимать первых воспитанников.

Новый сад стал частью социальной инфраструктуры Коммунарки. Его построили на улице Александры Монаховой в пяти минутах пешком от станции метро "Потапово" Сокольнической линии. Такое расположение соответствует концепции "15-минутного города", при которой все необходимое для жителей находится в шаговой доступности от дома.

"Здание детского сада состоит из разноэтажных прямоугольных блоков. Каждый из них выполнен в своем цвете: темно-коричневом, белом, кирпично-розовом и желтом. Внутри здания создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Помещения для младших групп располагаются на первом этаже", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Он также добавил, что на территории детского сада разместили две площадки для занятий физкультурой, высадили деревья и кустарники, а также устроили цветники. В зонах для прогулок установили теневые навесы, игровые комплексы, домики, панели, качалки, горки и песочницы.

По поручению главы столицы Сергея Собянина в Москве особое внимание уделяется качеству возведения соцобъектов.

На протяжении всех этапов строительства детского сада с июля 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели девять контрольно-надзорных мероприятий. Специалисты проверяли качество выполненных работ, используемых материалов, отделки, монтажа инженерных систем и благоустройства прилегающей территории. По итогам этой проверки Комитет выдал заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации.

По проекту в ЖК "Бунинские луга" возводятся еще два образовательных объекта – школа для 1,1 тысячи учеников и детсад для 300 воспитанников.

Девелопером проекта выступает компания "ПИК".

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии социнфраструктуры в Коммунарке.

Появление в столице новых современных социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

