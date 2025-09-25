Ефимов: более 60 новых ЖК построили в Москве для программы реновации в ЮВАО

Ефимов: более 60 новых ЖК построили в Москве для программы реновации в ЮВАО
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Больше всего новостроек появилось в Кузьминках и Люблино

За все время реализации программы реновации на юго-востоке Москвы построили 61 новый жилой комплекс. Они появились в девяти районах города, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В общей сложности в новых жилых комплексах около 16,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой – это более 960 тысяч квадратных метров жилья. Всего на юго-востоке столицы по программе реновации планируется расселить 818 домов. Новые квартиры получат более 164 тысяч жителей", – рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря соблюдению высоких стандартов строительства, жители новых ЖК получают комфортное и удобное жилье. Все дома имеют собственные пункты для бесперебойного теплового и водяного снабжения. Также в домах предусмотрены специальные фасады, обеспечивающие комфортную температуру в квартирах и высокий уровень звукоизоляции.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего на юго-востоке столицы в процессе строительства находятся 44 жилых комплекса. 

"Больше всего новостроек появилось в районах Кузьминки и Люблино – по 18, в Выхино-Жулебине – шесть. По пять новостроек возвели в Нижегородском и Текстильщиках, еще четыре – в Лефортове. По два дома возвели в Рязанском и Южнопортовом районах, еще один – в Капотне", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Придомовую территорию новостроек благоустраивают площадками для игр, спорта, активного времяпрепровождения. Все пространства строят по принципу безбарьерной среды для удобства граждан с ограниченной мобильностью. Жилые комплексы располагаются в районах с развитой инфраструктурой, поэтому жители получат доступ ко всем необходимым социальным и общественным услугам. Новостройки возведены по индивидуальным проектам, что позволяет органично вписать каждый дом в окружающий ландшафт.

 Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Глава Казахстана сделал важное заявление об окончании СВО

Лидер надеется, что стороны смогут прийти к согласию по ключевым вопросам

Зеленский вызвал шок пошлым высказыванием на ГА ООН

Украинцы резко отреагировали на выступление собственного лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей