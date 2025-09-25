Ефимов: более 60 новых ЖК построили в Москве для программы реновации в ЮВАО

Больше всего новостроек появилось в Кузьминках и Люблино

За все время реализации программы реновации на юго-востоке Москвы построили 61 новый жилой комплекс. Они появились в девяти районах города, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В общей сложности в новых жилых комплексах около 16,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой – это более 960 тысяч квадратных метров жилья. Всего на юго-востоке столицы по программе реновации планируется расселить 818 домов. Новые квартиры получат более 164 тысяч жителей", – рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря соблюдению высоких стандартов строительства, жители новых ЖК получают комфортное и удобное жилье. Все дома имеют собственные пункты для бесперебойного теплового и водяного снабжения. Также в домах предусмотрены специальные фасады, обеспечивающие комфортную температуру в квартирах и высокий уровень звукоизоляции.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего на юго-востоке столицы в процессе строительства находятся 44 жилых комплекса.

"Больше всего новостроек появилось в районах Кузьминки и Люблино – по 18, в Выхино-Жулебине – шесть. По пять новостроек возвели в Нижегородском и Текстильщиках, еще четыре – в Лефортове. По два дома возвели в Рязанском и Южнопортовом районах, еще один – в Капотне", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Придомовую территорию новостроек благоустраивают площадками для игр, спорта, активного времяпрепровождения. Все пространства строят по принципу безбарьерной среды для удобства граждан с ограниченной мобильностью. Жилые комплексы располагаются в районах с развитой инфраструктурой, поэтому жители получат доступ ко всем необходимым социальным и общественным услугам. Новостройки возведены по индивидуальным проектам, что позволяет органично вписать каждый дом в окружающий ландшафт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.