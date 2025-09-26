Ефимов: современный квартал с социальной инфраструктурой построят по проекту КРТ во Внукове

В районе появится более 400 тысяч квадратных метров жилья

Четыре неэффективно используемых участка поблизости с деревней Шельбутово будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий. Проект решения уже появился на сайте московского правительства, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ожидается, что в результате проведенных работ во Внукове появится современный жилой квартал, общая площадь которого достигнет 46,3 га. На четырех участках построят недвижимость на 400 тысяч квадратных метров, из которых порядка половины (248 тысяч квадратов) будут использованы под нужды программы реновации.

"В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест. Вложения в развитие площадок оцениваются в 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 1,5 миллиарда рублей", – рассказал Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилой фонд для переселения граждан по программе реновации достигнет 145,7 тысяч квадратных метров. Благодаря реорганизации участков новые квартиры смогут получить около 5,3 тысяч москвичей.

"В шаговой доступности построят учебно-воспитательный комплекс со школой на тысячу мест и детским садом на 350 мест, Дом культуры, гостиницу, а также многофункциональный центр", – дополнил Владислав Овчинский.

Как отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики, поблизости с будущим жилым комплексом располагаются поликлиника, школа, магазины и парки. Ожидается, что проект будет реализован в течение девяти лет.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.